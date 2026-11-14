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世紀遊輪中歐五國多瑙河13天 3/21啟航

洛杉磯訊
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文章摘要整理：

世紀遊輪推出2027年3月21日出發的中歐五國多瑙河13天豪華團，結合7晚河輪與4晚酒店，主打一價全包、中文導遊及多國精華景點。

清晨在甲板上看多瑙河晨霧散去，午後漫步莫札特故鄉的石板街，夜裡在維也納聆聽一場莫札特音樂會。世紀遊輪推出「中歐五國多瑙河豪華遊輪13天之旅」，2027年3月21日出發，帶旅客一次走遍德國、奧地利、斯洛伐克、匈牙利與捷克。

這趟旅程搭乘的是全新下水的五星級河輪「世紀之星」（Century Star，見圖）。全船僅容納174名旅客，採混合動力設計，航行安靜平穩。船上七晚「一價全包」，酒吧酒水無限暢飲，餐餐有歐陸西餐與中式料理可選，全程免費Wi-Fi，岸上活動全部包含。中文導遊全程陪同，不用每天收拾行李換飯店，長輩與首次赴歐的旅客都能玩得輕鬆。

旅程從慕尼黑出發，於帕紹登船，展開七晚多瑙河遊輪之旅。沿途遊覽米拉貝爾花園、哈爾施塔特及世界遺產瓦豪河谷，欣賞葡萄園、古堡與梅爾克修道院等景觀。

抵達維也納後，走訪霍夫堡皇宮、聖史蒂芬大教堂、國家歌劇院及美泉宮；接著前往布拉迪斯拉發，登上城堡俯瞰多瑙河，最後抵達布達佩斯，從漁人堡欣賞國會大廈景致，並以船長歡送晚宴為七晚河輪行程畫下句點。

下船後前往潘多夫名品暢貨中心，選購Gucci、Prada、Burberry等品牌，接著遊覽捷克CK小鎮及布拉格，漫步查理大橋、欣賞老城廣場600多年歷史的天文鐘。

全程13天，包含七晚遊輪及四晚四星級酒店，並將陸上行程納入團費，無須另付延伸住宿費。團費一樓標準窗房每人3,798元起，二樓、三樓法式全景房分別為4,288元及4,448元，三樓行政套房5,298元起，均以雙人入住計價；單人房另報價。特價機票每人799元起。團費包含遊輪三餐、豪華巴士及稅項，自選行程另以歐元付費。

此次「中歐五國多瑙河豪華遊輪13天之旅」由世紀遊輪推出，世界日報媒體贊助。詳情洽世紀遊輪，電話626-666-6999，電子郵件[email protected]，地址2956 E Colorado Blvd Ste 120, Pasadena, CA 91107。

精華 FAQ

  • 行程名稱為「中歐五國多瑙河豪華遊輪13天之旅」，預定於2027年3月21日出發，全程共13天，包含7晚遊輪與4晚四星級酒店住宿。

  • 旅客搭乘全新下水的五星級河輪「世紀之星」，全船僅174名旅客，採混合動力設計。船上提供一價全包、酒水無限暢飲、免費Wi-Fi與中西餐選擇。

  • 行程橫跨德國、奧地利、斯洛伐克、匈牙利與捷克，並安排慕尼黑、帕紹、維也納、布達佩斯、布拉迪斯拉發、CK小鎮與布拉格等地的經典景點。

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