美國味全歌唱初賽落幕 11/21拚決賽

AI摘要 文章摘要整理： 2026美國味全歌唱大賽初賽在洛杉磯順利完成，經兩天競演後各組決賽名單出爐，11月21日將於同地舉行決賽。

2026美國味全「好歌齊歡唱，旋律韻味全」歌唱大賽初賽（見圖），已經於10月31日及11月1日在洛杉磯 華僑文教服務中心大禮堂圓滿落幕。本屆賽事設有耆英組、壯年組、青年組及雙人組，讓不同世代的歌唱愛好者齊聚一堂，以歌聲交流情感，展現對音樂的熱愛。經過兩天的初賽，最終各組決賽入圍的名單正式揭曉，並且將於11月21日再登舞臺，角逐各組榮譽。

兩天初賽分別安排雙人組、耆英組，以及青年組、壯年組登場，兼具個人演唱與雙人合作的多元形式，為參賽者提供展現歌唱實力與舞臺魅力的機會。從獨唱的情感表達，到合唱的默契配合，賽事串聯不同年齡層的音樂愛好者，也延續美國味全透過活動與社區交流的心意。

本屆評審團的陣容是匯集了聲樂教學、舞臺演唱、音樂製作與影視領域的專業人士，個個具備豐富的表演、教學及賽事評審經驗。透過多元的專業背景與藝術視角，評審團共同參與賽事評選，為本屆歌唱大賽提供專業支援。

美國味全自1972年創立以來，紮根北美，始終秉持品質第一的承諾，將承載家鄉記憶的中華美食帶入日常生活。對味全而言，美食與音樂同樣能連結文化、傳遞情感；透過歌唱大賽，味全希望將餐桌上的溫暖延伸至舞臺，與社區朋友共用相聚的喜悅。

本屆歌唱大賽決賽將於2026年11月21日（星期六）上午10時，在初賽同一場地舉行。美國味全誠摯邀請各界朋友及參賽者親友蒞臨現場，為選手加油打氣。