我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

黃樂再遭爆料 曾捲上海830億非法集資還全身而退

黃仁勳下台幕後推手是魯比歐？ 華郵：黃得罪對中鷹派

美國味全歌唱初賽落幕 11/21拚決賽

洛杉磯訊
聽新聞
test
0:00 /0:00

AI摘要

文章摘要整理：

2026美國味全歌唱大賽初賽在洛杉磯順利完成，經兩天競演後各組決賽名單出爐，11月21日將於同地舉行決賽。

2026美國味全「好歌齊歡唱，旋律韻味全」歌唱大賽初賽（見圖），已經於10月31日及11月1日在洛杉磯華僑文教服務中心大禮堂圓滿落幕。本屆賽事設有耆英組、壯年組、青年組及雙人組，讓不同世代的歌唱愛好者齊聚一堂，以歌聲交流情感，展現對音樂的熱愛。經過兩天的初賽，最終各組決賽入圍的名單正式揭曉，並且將於11月21日再登舞臺，角逐各組榮譽。

兩天初賽分別安排雙人組、耆英組，以及青年組、壯年組登場，兼具個人演唱與雙人合作的多元形式，為參賽者提供展現歌唱實力與舞臺魅力的機會。從獨唱的情感表達，到合唱的默契配合，賽事串聯不同年齡層的音樂愛好者，也延續美國味全透過活動與社區交流的心意。

本屆評審團的陣容是匯集了聲樂教學、舞臺演唱、音樂製作與影視領域的專業人士，個個具備豐富的表演、教學及賽事評審經驗。透過多元的專業背景與藝術視角，評審團共同參與賽事評選，為本屆歌唱大賽提供專業支援。

美國味全自1972年創立以來，紮根北美，始終秉持品質第一的承諾，將承載家鄉記憶的中華美食帶入日常生活。對味全而言，美食與音樂同樣能連結文化、傳遞情感；透過歌唱大賽，味全希望將餐桌上的溫暖延伸至舞臺，與社區朋友共用相聚的喜悅。

本屆歌唱大賽決賽將於2026年11月21日（星期六）上午10時，在初賽同一場地舉行。美國味全誠摯邀請各界朋友及參賽者親友蒞臨現場，為選手加油打氣。

精華 FAQ

  • 初賽於10月31日及11月1日在洛杉磯華僑文教服務中心大禮堂舉行，並已順利落幕。主辦方接著將在同一場地辦理決賽。

  • 本屆賽事分為耆英組、壯年組、青年組及雙人組，兼具獨唱與合唱形式，讓不同年齡層參賽者都能展現歌唱實力與舞臺魅力。

  • 決賽將於2026年11月21日星期六上午10時在初賽同地舉行。美國味全希望透過活動延續社區交流，邀請親友到場為選手加油。

洛杉磯

上一則

加州社區學院教授網上授課 年入80萬

下一則

加州沿岸海平面已高出1至1.5呎 感恩節將迎大潮恐淹水

延伸閱讀

2026《粵唱粵強》紐約決賽圓滿成功

2026《粵唱粵強》紐約決賽圓滿成功
南加高校聯盟匹克球賽 176名選手競技

南加高校聯盟匹克球賽 176名選手競技
第十九屆金秋音樂會 《金秋交響·聲耀250載》11月1日隆重登場 美國建國250週年 鄉音二十五週年

第十九屆金秋音樂會 《金秋交響·聲耀250載》11月1日隆重登場 美國建國250週年 鄉音二十五週年
北卡學子僑胞卡拉OK比賽 以歌會友

北卡學子僑胞卡拉OK比賽 以歌會友
台聯會萬聖節化妝舞會 創意變裝嗨翻僑教中心

台聯會萬聖節化妝舞會 創意變裝嗨翻僑教中心
第四屆余派演唱會 明夏紐約登場演唱與研討並重 聚焦中青年傳承

第四屆余派演唱會 明夏紐約登場演唱與研討並重 聚焦中青年傳承

熱門新聞

輝達執行長黃仁勳陷入婚外情與涉及中國間諜事件，將面臨獨立調查。（路透）

黃仁勳為何認了出軌？律師：只是棄卒保帥 真正危機是這

2026-11-09 15:35
全美移民事務所負責人一凡表示，主動選擇離境的華人並不多。（圖／受訪者提供）

留學生飛洛城被ICE抓 無犯罪紀錄「在美10年早想走」

2026-11-12 22:22
鼎泰豐第三代接班人，創始人楊秉彝的孫子Albert Yang代表鼎泰豐上台領取亞裔名人堂年度全球家族傳承獎。（記者張宏╱攝影）

兒時帶小籠包上學被笑 鼎泰豐第三代接班：盡可能不漲價

2026-11-07 01:19
從今年6月開始，有華人代辦簽證業者經手案例中發生有香港身份證的美籍華人在首次申請中國簽證時，被要求放棄香港身份才能辦理十年有效中國簽證的情況。（AI生成圖）

華人美籍＋香港身分 15萬退休金苦等10年拿不到 原因…

2026-11-07 18:09
從今年6月開始，有華人代辦簽證業者經手案例中發生有香港身份證的美籍華人在首次申請中國簽證時，被要求放棄香港身份才能辦理十年有效中國簽證的情況。（AI生成圖）

美籍港人想去大陸碰壁 花10年拿不回強積金

2026-11-08 01:20
Nvidia創始人黃仁勳承認對妻子不忠，公司股票大跌。（路透）

華人股東集體告Nvidia 律師：和解機率9成、金額逾10億

2026-11-12 01:20

超人氣

更多 >
突發：全美航班停飛 與微軟全球當機有關嗎？

突發：全美航班停飛 與微軟全球當機有關嗎？
等行人通過才右轉 洛夫婦卻收293元罰單 原因是...

等行人通過才右轉 洛夫婦卻收293元罰單 原因是...
台灣人會原諒黃仁勳私德的過錯 但唯有這事例外

台灣人會原諒黃仁勳私德的過錯 但唯有這事例外
路透民調：2028美國總統大選 4大候選人浮上檯面

路透民調：2028美國總統大選 4大候選人浮上檯面
美國全境航班突停飛 國安部長急發聲：不是另一起9／11

美國全境航班突停飛 國安部長急發聲：不是另一起9／11