加州政府補助平板 每月免費6GB流量

AI摘要 文章摘要整理： 加州政府推出平板電腦補助方案，符合資格者可獲10吋平板、每月6GB流量與免費國際通話，申請可依福利身分或收入標準判定。

加州 政府的平板電腦補助現已推出。如果上次沒拿到平板電腦補貼，現在就是機會。如果符合資格，將獲得一台附帶補貼的10吋平板電腦（見圖），以及每月免費的6GB流量。此外，還將獲得免費國際通話服務，涵蓋中國大陸、香港、台灣、越南 及其他200個國家和地區。

獲得資格有兩種途徑：收入狀況和參與社會福利項目。如果申請人或家中的其他人符合公共援助計劃中的任何一項，就有資格獲得補貼：

1.有醫療卡MedCal白卡。2.有參加低收入 家庭能源援助計劃(LIHEAP)。3.有聯邦政府補助(SSI)。4.有聯邦公共住房援助或第8節。5.有加州聯邦食品券或補充營養援助計劃(EBT)。6.婦女，嬰兒和兒童營養補助計劃(WIC)。7.國立學校午餐計劃(NSL)。

未參加公共援助計畫者，若家庭年收入符合以下標準，也可申請補貼：1人不超過$24600、2人$33300、3人$42100、4人$50800，每增加1人，每位附加人員 $8700。

申請人每月至少須使用一次設備，每人限享一項福利。若已享有低收入座機優惠，再申請平板電腦補貼，座機將恢復一般月費。

申請時須攜帶MedCal白卡或其他公共援助證明、加州身分證及工卡正本；若無白卡，可提供SSA年度福利聲明或報稅表。

以下地點申請辦理：ALHAMBRA: 1413 E VALLEY BL, 626-281-8888, ALHAMBRA護照照片(168 超市旁) 。MONTEREY PARK:423 N.ATLANTIC BL #103, 626-234-8282, 626-458-0689世界書局, 大中華超市旁。ORANGE COUNTY: 9637 #B, BOLSA AVE, SUITE B, WESTMINSTER, 626-423-9989。SAN GABRIEL: 608 E VALLEY BL, #D, 626-280-6088, 世界書局, 順發超市旁。SAN GABRIEL: 1617 S. DEL MAR AVE #B, 626-872-2306, CELL 626-366-9991富通通訊。