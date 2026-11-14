我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

黃樂再遭爆料 曾捲上海830億非法集資還全身而退

黃仁勳下台幕後推手是魯比歐？ 華郵：黃得罪對中鷹派

加州政府補助平板 每月免費6GB流量

洛杉磯訊
聽新聞
test
0:00 /0:00

AI摘要

文章摘要整理：

加州政府推出平板電腦補助方案，符合資格者可獲10吋平板、每月6GB流量與免費國際通話，申請可依福利身分或收入標準判定。

加州政府的平板電腦補助現已推出。如果上次沒拿到平板電腦補貼，現在就是機會。如果符合資格，將獲得一台附帶補貼的10吋平板電腦（見圖），以及每月免費的6GB流量。此外，還將獲得免費國際通話服務，涵蓋中國大陸、香港、台灣、越南及其他200個國家和地區。

獲得資格有兩種途徑：收入狀況和參與社會福利項目。如果申請人或家中的其他人符合公共援助計劃中的任何一項，就有資格獲得補貼：

1.有醫療卡MedCal白卡。2.有參加低收入家庭能源援助計劃(LIHEAP)。3.有聯邦政府補助(SSI)。4.有聯邦公共住房援助或第8節。5.有加州聯邦食品券或補充營養援助計劃(EBT)。6.婦女，嬰兒和兒童營養補助計劃(WIC)。7.國立學校午餐計劃(NSL)。

未參加公共援助計畫者，若家庭年收入符合以下標準，也可申請補貼：1人不超過$24600、2人$33300、3人$42100、4人$50800，每增加1人，每位附加人員 $8700。

申請人每月至少須使用一次設備，每人限享一項福利。若已享有低收入座機優惠，再申請平板電腦補貼，座機將恢復一般月費。

申請時須攜帶MedCal白卡或其他公共援助證明、加州身分證及工卡正本；若無白卡，可提供SSA年度福利聲明或報稅表。

以下地點申請辦理：ALHAMBRA: 1413 E VALLEY BL, 626-281-8888, ALHAMBRA護照照片(168 超市旁) 。MONTEREY PARK:423 N.ATLANTIC BL #103, 626-234-8282, 626-458-0689世界書局, 大中華超市旁。ORANGE COUNTY: 9637 #B, BOLSA AVE, SUITE B, WESTMINSTER, 626-423-9989。SAN GABRIEL: 608 E VALLEY BL, #D, 626-280-6088, 世界書局, 順發超市旁。SAN GABRIEL: 1617 S. DEL MAR AVE #B, 626-872-2306, CELL 626-366-9991富通通訊。

精華 FAQ

  • 符合資格者可獲得一台附補貼的10吋平板電腦，並享每月免費6GB流量，另含免費國際通話，涵蓋中國大陸、香港、台灣、越南及其他200個國家和地區。

  • 申請資格分為兩類：一是家中有人符合公共援助項目，如MedCal白卡、LIHEAP、SSI、Section 8、EBT、WIC或NSL；二是家庭年收入符合門檻，1人不超過$24600、2人$33300、3人$42100、4人$50800。

  • 申請時需攜帶MedCal白卡或其他公共援助證明、加州身分證及工卡正本；若無白卡，可提供SSA年度福利聲明或報稅表。另規定每月至少使用設備1次，且每人限享1項福利。

加州 越南 低收入

上一則

加州社區學院教授網上授課 年入80萬

下一則

加州沿岸海平面已高出1至1.5呎 感恩節將迎大潮恐淹水

延伸閱讀

紐約生存手冊／州暖氣費補助開始申請 最高990元

紐約生存手冊／州暖氣費補助開始申請 最高990元
新澤西等11州提供「歐記健保」補貼 限低收入戶

新澤西等11州提供「歐記健保」補貼 限低收入戶
角聲醫療中心提供免費健保申請、續保

角聲醫療中心提供免費健保申請、續保
「加州全保」開放投保期 11月1日開始

「加州全保」開放投保期 11月1日開始
11州挹注資金 部分投保人明年歐記健保費可望降低

11州挹注資金 部分投保人明年歐記健保費可望降低
政府審核福利已交AI把關 應留意盲區

政府審核福利已交AI把關 應留意盲區

熱門新聞

輝達執行長黃仁勳陷入婚外情與涉及中國間諜事件，將面臨獨立調查。（路透）

黃仁勳為何認了出軌？律師：只是棄卒保帥 真正危機是這

2026-11-09 15:35
全美移民事務所負責人一凡表示，主動選擇離境的華人並不多。（圖／受訪者提供）

留學生飛洛城被ICE抓 無犯罪紀錄「在美10年早想走」

2026-11-12 22:22
鼎泰豐第三代接班人，創始人楊秉彝的孫子Albert Yang代表鼎泰豐上台領取亞裔名人堂年度全球家族傳承獎。（記者張宏╱攝影）

兒時帶小籠包上學被笑 鼎泰豐第三代接班：盡可能不漲價

2026-11-07 01:19
從今年6月開始，有華人代辦簽證業者經手案例中發生有香港身份證的美籍華人在首次申請中國簽證時，被要求放棄香港身份才能辦理十年有效中國簽證的情況。（AI生成圖）

華人美籍＋香港身分 15萬退休金苦等10年拿不到 原因…

2026-11-07 18:09
從今年6月開始，有華人代辦簽證業者經手案例中發生有香港身份證的美籍華人在首次申請中國簽證時，被要求放棄香港身份才能辦理十年有效中國簽證的情況。（AI生成圖）

美籍港人想去大陸碰壁 花10年拿不回強積金

2026-11-08 01:20
Nvidia創始人黃仁勳承認對妻子不忠，公司股票大跌。（路透）

華人股東集體告Nvidia 律師：和解機率9成、金額逾10億

2026-11-12 01:20

超人氣

更多 >
突發：全美航班停飛 與微軟全球當機有關嗎？

突發：全美航班停飛 與微軟全球當機有關嗎？
等行人通過才右轉 洛夫婦卻收293元罰單 原因是...

等行人通過才右轉 洛夫婦卻收293元罰單 原因是...
台灣人會原諒黃仁勳私德的過錯 但唯有這事例外

台灣人會原諒黃仁勳私德的過錯 但唯有這事例外
路透民調：2028美國總統大選 4大候選人浮上檯面

路透民調：2028美國總統大選 4大候選人浮上檯面
美國全境航班突停飛 國安部長急發聲：不是另一起9／11

美國全境航班突停飛 國安部長急發聲：不是另一起9／11