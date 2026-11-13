暢小平婚介中心 11月21日感恩節舞會

AI摘要 文章摘要整理： 暢小平婚介中心將於11月21日晚間7時至12時舉辦感恩節火雞自助餐單身舞會，提供豪華場地、DJ與交友機會，歡迎南加州單身朋友參加。

即將來臨的感恩節 ，有40年之久的Cindy's Singles暢小平婚姻介紹中心，將於11月21日週六晚7時開始，舉辦一場盛大的感恩節火雞自助餐單身舞會（見圖）。地址在700 S. Almansor St., Alhambra 91801，門票50元。前15名女生40元。有興趣前來參加此次的大型活動，可聯繫Cindy 818-355-0318。

當天精心佈置了豪華的Ballroom Room，內有大舞池、大螢幕，專業DJ Eric，歡樂氣氛愉快自然，並提供火雞Buffet大餐，晚上7點至12點午夜。

擴大交友圈，想結識在南加州 、聖地牙哥 及Las Vegas各地優質中美單身朋友，可諮詢Cindy's Singles 暢小平中美單身婚姻介紹中心，用心、信譽好，獲得會員的認同，如需要一對一介紹可聯繫Cindy。

Cindy's Singles暢小平中美單身婚姻介紹中心地址：245 E. Main St., #105 Alhambra, CA 91801，微信：Cindy's Singles，網站：www.Cindys-Singles.com。