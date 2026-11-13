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暢小平婚介中心 11月21日感恩節舞會

洛杉磯訊
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AI摘要

文章摘要整理：

暢小平婚介中心將於11月21日晚間7時至12時舉辦感恩節火雞自助餐單身舞會，提供豪華場地、DJ與交友機會，歡迎南加州單身朋友參加。

即將來臨的感恩節，有40年之久的Cindy's Singles暢小平婚姻介紹中心，將於11月21日週六晚7時開始，舉辦一場盛大的感恩節火雞自助餐單身舞會（見圖）。地址在700 S. Almansor St., Alhambra 91801，門票50元。前15名女生40元。有興趣前來參加此次的大型活動，可聯繫Cindy 818-355-0318。

當天精心佈置了豪華的Ballroom Room，內有大舞池、大螢幕，專業DJ Eric，歡樂氣氛愉快自然，並提供火雞Buffet大餐，晚上7點至12點午夜。

擴大交友圈，想結識在南加州聖地牙哥及Las Vegas各地優質中美單身朋友，可諮詢Cindy's Singles 暢小平中美單身婚姻介紹中心，用心、信譽好，獲得會員的認同，如需要一對一介紹可聯繫Cindy。

Cindy's Singles暢小平中美單身婚姻介紹中心地址：245 E. Main St., #105 Alhambra, CA 91801，微信：Cindy's Singles，網站：www.Cindys-Singles.com。

精華 FAQ

  • 活動將於11月21日週六晚間7時開始，地點在700 S. Almansor St., Alhambra 91801，現場安排至午夜12時，方便參加者盡情交流與跳舞。

  • 現場將佈置豪華Ballroom Room，設有大舞池、大螢幕與專業DJ Eric，並提供感恩節火雞Buffet大餐，營造輕鬆熱鬧的單身交友氛圍。

  • 門票為50元，前15名女生可享40元優惠；有意參加者可致電Cindy 818-355-0318，或透過微信Cindy's Singles及網站www.Cindys-Singles.com查詢。

感恩節 聖地牙哥 加州

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