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佳信健保 「銀髮樂齡展」聯邦醫療保險講座

洛杉磯訊
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文章摘要整理：

佳信健保服務於2026銀髮樂齡展舉辦Medicare講座，並介紹安聯健保計劃與加聯太平醫療網續簽合作，協助南加州長者穩定就醫並取得多語服務。

「2026銀髮樂齡展」贊助商佳信健保服務(Anneta Insurance Solutions)，致力於提供客觀中立的醫療保險" rel="154445">聯邦醫療保險（紅藍卡，Medicare）專業指導，活動當天有一場有關聯邦醫療保險的講座，並由佳信健保服務的Jacklyn羅與安聯健保計劃(Alignment Health Plan)的Elise趙聯合主講（見圖）。

對於南加州居民而言，獲得高評級的「安聯健保計劃」，已與加州的華人醫療集團的「加聯太平醫療網」續簽合作協議，讓會員能繼續與信任的醫生，保持穩定的診療關係。安聯健保計劃在五個州擁有超過30萬名會員，以及強大的產品組合和在南加州市場廣泛的供應商網絡。這項續簽合作為南加州的聯邦醫療保險受益人，帶來幾個重要保障，如穩定的醫病關係，安聯健保會員可以繼續與自己信任的加聯泰平醫療網家庭醫生及專家，保持長期的診療關係，不用擔心因為新年度計劃變更而被迫更換醫生。會員在享受安聯健保計劃的同時，能持續使用遍佈南加州的龐大醫療網絡，包括每週七天營業的急診與即時照護中心(Urgent Care) 等，另有多語種在地服務，該醫療網深耕華人社區，提供精通中文等多語種的醫護照護，讓長者看病溝通無障礙。

若有需要協助審核及規劃最理想的保險方案，可電1-888-338-0546「佳信健保服務」直接與顧問溝通，或親臨聖蓋博辦公室及阿罕布拉和工業市的註冊中心，歡迎活動當天到第16號及第17號攤位查詢有關詳情。

佳信健保服務辦公室地址529 E. Valley Blvd., Suite 188-B, San Gabriel, CA 91776、阿罕布拉註冊中心地址33 E. Valley Blvd., #216, Alhambra, CA 91801、工業市的註冊中心地址17595 Almahurst Ste 220, City of Industry, CA 91748。

精華 FAQ

  • 佳信健保服務在2026銀髮樂齡展設攤，並安排聯邦醫療保險講座，由Jacklyn羅與Elise趙聯合主講，協助民眾了解Medicare與保險規劃。

  • 續簽後，南加州的安聯健保會員可繼續使用原本信任的家庭醫生與專科醫師，不必因年度計劃變動而更換醫生，維持穩定且連續的診療關係。

  • 可致電1-888-338-0546聯絡佳信健保服務，也可前往聖蓋博辦公室、阿罕布拉與工業市註冊中心，或到展場第16號及第17號攤位洽詢。

聯邦醫療保險 醫療保險 健保

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