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金龍旅遊維京河輪 8天遊4國限時特價2600元

洛杉磯訊
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德國科布倫茨
德國科布倫茨

AI摘要

文章摘要整理：

金龍旅遊主打維京河輪萊茵河8天4國行程，限時特價2600元，並提供機票、餐飲、wifi與岸上導覽等全包服務，11月30日前可報名。

金龍旅遊推出維京河輪，超值歐洲萊茵河之旅，8天暢遊4個國家，限時特價$2600， 一價全包含機票，wifi、米其林級別美食免費暢吃、隨餐紅酒、啤酒暢飲，安排6場岸上導覽行程，機場接送服務。需11月30前報名。

旅程從瑞士巴塞爾展開，舊城區沿著萊茵河岸分布，市集廣場周邊可見哥德式、文藝復興式及巴洛克式建築，其中以紅砂岩建造的市政廳最具代表性。

法國史特拉斯堡是阿爾薩斯地區的重要文化中心，也是法德文化交會之地。保存完整的老城區被伊爾河環繞，木造房屋、鵝卵石街道與蜿蜒運河構成迷人景致。旅客可漫步於被稱為「小法國」的歷史街區，走訪特色咖啡館。

聯合國教科文組織列為世界遺產的中萊茵河谷。河道兩岸分布著古老城堡、葡萄園與歷史村莊，陡峭山坡上的葡萄園保留傳統人工採收方式。著名的羅蕾萊岩則矗立於河道轉彎處，伴隨著流傳已久的水妖傳說，為這段航程增添神秘色彩。

德國境內的科布倫茨擁有兩千多年歷史，位於萊茵河與摩澤爾河交會處，著名的德國角設有威廉一世騎馬雕像，是當地重要地標。施佩耶爾則以羅馬式皇家大教堂聞名，教堂內安葬多位神聖羅馬帝國皇帝，也是歐洲宗教改革歷史的重要見證地。德國科隆這座城市保留豐富的羅馬時代歷史遺跡，並以宏偉的哥德式科隆大教堂聞名。

荷蘭的萊茵河航線金德代克，這座位於南荷蘭省的小村莊，以保存完好的十九座十八世紀風車聞名。第8天在荷蘭首都阿姆斯特丹，結束行程。

天普市電話626-288-0098 ，9127 Las Tunas Dr. Temple CA 91780。蒙市電話626-288-8368，237E, Garvey Ave , Monterey park, CA 91754。電郵[email protected]，網址www. dynastyworldtravel.com。

超值歐洲萊茵河之旅
超值歐洲萊茵河之旅

科隆大教堂
科隆大教堂

精華 FAQ

  • 主打8天暢遊4個國家的萊茵河河輪之旅，限時特價2600元，強調高性價比與一次走訪多國的便利，適合想體驗歐洲河輪的旅客。

  • 行程標榜一價全包，包含機票、wifi、米其林級美食、隨餐紅酒與啤酒暢飲，並安排6場岸上導覽及機場接送服務，提升整體旅遊體驗。

  • 旅程從瑞士巴塞爾出發，途經法國史特拉斯堡、中萊茵河谷、德國科布倫茨、施佩耶爾與科隆，最後在荷蘭阿姆斯特丹結束，並可見金德代克風車群。

機票 紅酒

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