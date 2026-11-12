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拉丁假期「2027巴西嘉年華」報名 2月10日出發

洛杉磯訊
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文章摘要整理：

拉丁假期推出2027年2月10日出發的巴西嘉年華行程，主打里約森巴大遊行與VIP包廂觀賞，並可搭配伊瓜蘇瀑布及南美多國旅遊。

被稱為世界上最大狂歡節的「巴西嘉年華」，每年以超過十萬人觀賞的總決賽推向最高潮，它更獲得「地表上最偉大的表演」美譽。拉丁假期即將帶團探訪此轟動全球的年度盛會，2027年2月10日出發的巴西嘉年華+南美四國16天豪華之旅，現正接受報名中。

拉丁假期指出，巴西全國在每年嘉年華期間都會放假，各大城鎮都會有自己的嘉年華，紛紛舉行派對或遊行，其中，仍屬里約熱內盧的「森巴舞比賽大遊行」最為知名（見圖），參加者來自巴西各地森巴舞學校，代表著各地區的努力與驕傲。學員與社區居民們都會以一整年心力進行練習與準備，從選定主題、作曲填詞、編舞排練，到服裝製作與花車佈置，各崗位同心協力勢將最好的一面展現給全世界。

排名前六名學校可獲參加總決賽「巴西嘉年華」大遊行，精緻花車及華麗舞者每隊可多達3千至5千人，表演者美艷熱辣，渾身戴滿飾品，也有花車舞者體無衣裝，僅以油彩繪身，以優美舞蹈激情踏步，伴隨花車，全場在舞者激情與觀者盡興下，驚奇連連。

拉丁假期擁有30年安排「巴西嘉年華」旅遊成功與好口碑經驗，推出的VIP包廂秀票精彩萬分，包廂內不僅供應精美食物，更特請舞王、舞后表演助興，VIP賓客們可一邊欣賞台下壯麗的大遊行，更可近距離觀賞粹練的森巴舞步。

「2027巴西嘉年華」由拉丁假期CEO Anthony Cheng親自帶團，他精通當地葡萄牙文，熟悉巴西各界朋友，15年來親力親為，照顧團員們確保行程安全順暢。「2027巴西嘉年華」秀票有限，詳情可電拉丁假期(626)282-9988分機228洽Regina鄭，網址www.GoLatin.com。

拉丁假期表示，千里迢迢跑到巴西，參加年度盛事嘉年華，再走訪世界聞名的伊瓜蘇大瀑布之外，也不能錯過周邊國家的各主要景點，該公司精心挑選：南美兩國10天（加遊阿根廷）、南美三國12天（再加智利）、南美四國16天（再加祕魯）等。

拉丁假期的中美洲行程可安排前往哥斯大黎加、瓜地馬拉、巴拿馬、洪都拉斯、尼加拉瓜、薩爾瓦多。60天前訂團兩人合減200元及特價機票。電洽(800)888-9268，地址：1721 W. Garvey Ave（二樓），Alhambra, CA 91803。

精華 FAQ

  • 此次主打行程為「2027巴西嘉年華+南美四國16天豪華之旅」，出發日期訂在2027年2月10日，現已開始接受報名，適合想一次體驗嘉年華與南美深度旅遊的旅客。

  • 因為里約熱內盧的森巴舞比賽大遊行是巴西嘉年華最知名的重頭戲，參與者來自各地森巴學校，從編舞、服裝到花車都極具規模與震撼力。

  • 拉丁假期還規劃了南美2國10天、南美3國12天、南美4國16天等方案，可搭配阿根廷、智利、秘魯與伊瓜蘇大瀑布，並另有中美洲多國行程可選。

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