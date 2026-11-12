階進慈善基金會 11月15日免費疫苗接種

AI摘要 文章摘要整理： 階進慈善基金會將於2026年11月15日在柔斯密舉辦免費義診，提供成人流感與兒童多種疫苗，並有牙科、眼科、中西醫及部分專科服務。

秋冬流感季即將到來，為協助社區居民及早做好防護，非營利組織階進慈善基金會(Wealth By Health Foundation)將於2026年11月15日（星期日）上午9時至下午4時，在柔斯密社區服務中心(3936 Muscatel Ave., Rosemead, CA 91770)舉辦免費健康義診活動，現場免費提供成人流感疫苗 及多種兒童疫苗接種，同時提供牙科、眼科、中醫及西醫等多項免費醫療服務。

兒童疫苗屬聯邦兒童疫苗計畫(VFC)，項目涵蓋流感、Covid-19、DTaP（白喉、破傷風、百日咳）、Tdap、HPV（人類乳突病毒）、MMR（麻疹、腮腺炎、德國 麻疹）及RSV（呼吸道合胞病毒）等多種疫苗。主辦單位建議家長事先上MyTurn.ca.gov網站為孩童預約接種，實際提供項目將依現場供應及相關資格規定而定。成人則可在現場免費接種流感疫苗。

基金會表示，希望藉由在社區集中提供免費疫苗，讓更多家庭在流感及呼吸道疾病好發季節來臨前完成接種，保護自己與家人，也鼓勵民眾重視預防保健及定期健康檢查。

除疫苗接種外，當天的牙科、眼科、中醫及西醫內科服務均開放現場排隊。牙科提供洗牙、補牙與拔牙；眼科除眼科檢查外，也免費提供處方眼鏡，每人每年以一副為限；中醫部分有針灸、推拿及拔罐；西醫則提供內科檢查，協助民眾了解自身健康狀況。心臟科、泌尿科、腫瘤科及小兒科等西醫專科門診則僅接受預約，有意看診的民眾須事先電1-888-996-9985安排時段。義診當天上午10時至11時，現場另將舉辦一場免費法律講座，詳情將公佈於基金會網站。

主辦單位提醒，每位病人當天僅可登記一項服務，並須出示政府核發、附有照片的有效身分證明文件。各項醫療服務將視現場人力、資源及實際情況而定，可能有所調整，恕不另行通知，基金會亦保留拒絕服務的權利。此外，義診以提供實際治療及醫療服務為優先，恕不接受僅尋求第二醫療意見的患者。

階進慈善基金會自2016年成立以來，始終秉持「人人享有優質醫療服務」的理念，長期服務低收入、無保險或保險不足的家庭，透過醫療援助、教育獎助、社區支持及資源轉介等多元服務，協助居民面對健康、法律及移民等生活挑戰。民眾如需進一步資訊，可瀏覽wealthbyhealth.org。