我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

胰臟癌不只與基因有關 醫揭代謝警訊：血糖突升、體重下降要注意

結縭41年妻隱身幕後助創業 黃仁勳認出軌 洛莉面臨婚姻風暴

AJSOCAL+角聲社區中心 11月18日及20日法律援助登記

洛杉磯訊
聽新聞
test
0:00 /0:00

AI摘要

文章摘要整理：

AJSOCAL與角聲社區中心將於11月18日及20日在聖蓋博、羅蘭崗提供免費法律援助登記，協助居民處理房屋、家庭與家暴相關問題。

為協助南加州華裔居民了解自身法律權益，南加州亞美公義促進中心(AJSOCAL)將與角聲社區中心合作，於11月18日及20日分別在聖蓋博(San Gabriel)及羅蘭崗(Rowland Heights)）設立流動法律登記服務台，為有需要的民眾提供免費法律援助登記服務。

此次流動法律服務主要針對房屋法及租客權益、家庭法以及家庭暴力等相關法律問題。民眾可透過事先預約，向工作人員登記法律援助需求。

首場服務將於11月18日（星期三）上午10時至下午6時，在聖蓋博角聲社區中心舉行，地址為715 E Mission Road, San Gabriel, CA 91776。當日下午1時至2時為午餐休息時間，暫停服務。

第二場服務則安排於11月20日（星期五）上午10時至下午5時，在羅蘭崗角聲社區中心舉行，地址為18958 Daisetta St. #303, Rowland Heights, CA 91748。服務同樣於下午1時至2時暫停。

主辦單位提醒，這項活動屬於法律援助登記服務，並非現場法律諮詢。需要相關法律協助的居民，須提前透過網上連結預約。

主辦單位呼籲，有房屋租賃、家庭法或家庭暴力相關法律援助需求的居民，可把握此次服務機會，提前預約登記，以獲得進一步的法律援助安排。

預約方式如下：聖蓋博場次https://forms.cloud.microsoft/r/NZ4fzQeRDh

羅蘭崗場次https://forms.office.com/r/NKTBDtpABy

如預約或相關問題，可致電AJSOCAL中文熱線800-520-2356查詢。

精華 FAQ

  • 此次服務主要針對房屋法與租客權益、家庭法，以及家庭暴力等相關法律問題，方便有需要的南加州華裔居民先行登記法律援助需求。

  • 首場於11月18日星期三上午10時至下午6時在聖蓋博角聲社區中心舉行；第二場於11月20日星期五上午10時至下午5時在羅蘭崗角聲社區中心舉行。

  • 參加者需先透過線上連結預約登記，聖蓋博與羅蘭崗場次各有不同表格；如有預約或相關問題，也可致電AJSOCAL中文熱線800-520-2356查詢。

聖蓋博 加州 租客

上一則

iPhone手機有這兩款iOS系統 個資和加密幣恐不保

下一則

加州租屋族愈來愈不願搬家 逾3成同一住所至少住5年

延伸閱讀

Medicare投保期12月7日截止 福全健保兩地免費諮詢

Medicare投保期12月7日截止 福全健保兩地免費諮詢
Alignment Health 11/05起紅藍卡實體、線上說明會

Alignment Health 11/05起紅藍卡實體、線上說明會
羅斯密社區中心 11月6日免費疫苗+眼科檢查

羅斯密社區中心 11月6日免費疫苗+眼科檢查
洛縣646個投票中心全開 今晚8時截止投票

洛縣646個投票中心全開 今晚8時截止投票
Alignment Health 11/11 起舉辦灣區免費說明會 協助長者瞭解紅藍卡

Alignment Health 11/11 起舉辦灣區免費說明會 協助長者瞭解紅藍卡
防冬雨氾濫 洛縣每戶可領25免費沙袋

防冬雨氾濫 洛縣每戶可領25免費沙袋

熱門新聞

西好萊塢允許三人或以上多伴侶正式登記，並取得地方法律保障。西好萊塢市以倡導多樣性著稱，圖為其市府懸掛彩虹旗。（取自西好萊塢市府）

南加這市通過「多夫多妻制」？滿足條件可正式登記

2026-11-04 18:55
輝達執行長黃仁勳陷入婚外情與涉及中國間諜事件，將面臨獨立調查。（路透）

黃仁勳為何認了出軌？律師：只是棄卒保帥 真正危機是這

2026-11-09 15:35
鼎泰豐第三代接班人，創始人楊秉彝的孫子Albert Yang代表鼎泰豐上台領取亞裔名人堂年度全球家族傳承獎。（記者張宏╱攝影）

兒時帶小籠包上學被笑 鼎泰豐第三代接班：盡可能不漲價

2026-11-07 01:19
從今年6月開始，有華人代辦簽證業者經手案例中發生有香港身份證的美籍華人在首次申請中國簽證時，被要求放棄香港身份才能辦理十年有效中國簽證的情況。（AI生成圖）

華人美籍＋香港身分 15萬退休金苦等10年拿不到 原因…

2026-11-07 18:09
從今年6月開始，有華人代辦簽證業者經手案例中發生有香港身份證的美籍華人在首次申請中國簽證時，被要求放棄香港身份才能辦理十年有效中國簽證的情況。（AI生成圖）

美籍港人想去大陸碰壁 花10年拿不回強積金

2026-11-08 01:20
南加女子在自家後院打造玻璃溫室，出租供攝影與小型活動使用，開闢房產增收新方式。（取自European Garden House官網）

後院不蓋ADU 南加女子改搭「這個」月收2.4萬元

2026-11-09 01:19

超人氣

更多 >
黃仁勳婚外情再爆一樁 紐時稱對象是NVIDIA女副總裁

黃仁勳婚外情再爆一樁 紐時稱對象是NVIDIA女副總裁
半年前示警黃仁勳和黃樂關係 31歲放空客一戰成名

半年前示警黃仁勳和黃樂關係 31歲放空客一戰成名
黃樂「中學嫩照」流出：湖南人、年紀小黃仁勳14歲

黃樂「中學嫩照」流出：湖南人、年紀小黃仁勳14歲
民主黨聯邦參議員提案：開放紅藍卡讓50歲以上民眾參加

民主黨聯邦參議員提案：開放紅藍卡讓50歲以上民眾參加
黃仁勳桃色醜聞掀陰謀論 分析師：幕後疑似政治運作 恐爆出更多黑料

黃仁勳桃色醜聞掀陰謀論 分析師：幕後疑似政治運作 恐爆出更多黑料