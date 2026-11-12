AJSOCAL+角聲社區中心 11月18日及20日法律援助登記

AI摘要 文章摘要整理： AJSOCAL與角聲社區中心將於11月18日及20日在聖蓋博、羅蘭崗提供免費法律援助登記，協助居民處理房屋、家庭與家暴相關問題。

為協助南加州 華裔居民了解自身法律權益，南加州亞美公義促進中心(AJSOCAL)將與角聲社區中心合作，於11月18日及20日分別在聖蓋博 (San Gabriel)及羅蘭崗(Rowland Heights)）設立流動法律登記服務台，為有需要的民眾提供免費法律援助登記服務。

此次流動法律服務主要針對房屋法及租客 權益、家庭法以及家庭暴力等相關法律問題。民眾可透過事先預約，向工作人員登記法律援助需求。

首場服務將於11月18日（星期三）上午10時至下午6時，在聖蓋博角聲社區中心舉行，地址為715 E Mission Road, San Gabriel, CA 91776。當日下午1時至2時為午餐休息時間，暫停服務。

第二場服務則安排於11月20日（星期五）上午10時至下午5時，在羅蘭崗角聲社區中心舉行，地址為18958 Daisetta St. #303, Rowland Heights, CA 91748。服務同樣於下午1時至2時暫停。

主辦單位提醒，這項活動屬於法律援助登記服務，並非現場法律諮詢。需要相關法律協助的居民，須提前透過網上連結預約。

主辦單位呼籲，有房屋租賃、家庭法或家庭暴力相關法律援助需求的居民，可把握此次服務機會，提前預約登記，以獲得進一步的法律援助安排。

預約方式如下：聖蓋博場次https://forms.cloud.microsoft/r/NZ4fzQeRDh

羅蘭崗場次https://forms.office.com/r/NKTBDtpABy

如預約或相關問題，可致電AJSOCAL中文熱線800-520-2356查詢。