AI摘要 文章摘要整理： 角聲醫療中心為華人社區提供免費健保申請與續保協助，涵蓋Covered California、白卡及紅藍卡，並提醒改革後須把握註冊期限。

由於2027年的醫療保險改革條件太繁複，基督教角聲醫療中心(Herald Christian Health Center)可以免費幫助大家，申請加州全民投保、白卡 或紅藍卡 （見圖）。

角聲醫療中心可以協助大家申請改革後的醫療保險，提供免費醫療健保 申請或續保服務，如加州全民全民投保(Covered California)、白卡(Medi-Cal)或紅藍卡(MediCare)的申請和更新，並有專業負責的跟進服務，確保你和家人能得到最適合的健保計劃。

由於改革後醫療保險的要求條件有改變，令一些白卡持有者不符合資格，而需要轉至「加州全民投保」的註冊開放日期是由即日起至2027年1月31日。如參加「加州全民投保」醫療保險計劃，一旦註冊開放期結束後，除非有特殊生活事件，才可以登記或作更改健康保險計劃，在大多數情況下，必須在特殊生活事件發生之日起的60天內，盡快登記或更改健保計劃。如果提前知道失去健康保險的日期，應該在失去保險日期的當月註冊，以防止保險覆蓋出現任何空隙。「加州全民投保」不單是保險，更是人生的保障。

如登記「加州全民投保」需提供以下四種文件，(1)目前的家庭收入證明或去年報稅表。(2)加州ID或駕照。(3)美國護照、綠卡、公民證或工卡(EAD)。(4)社安卡號碼(SSN)或個人報稅號碼(ITIN) 。該醫療中心愛滿地市諮詢或預約可電626-565-7614，地址在3401 Aerojet Ave., El Monte, CA 91731，工業市諮詢或預約可電626-650-9118，地址在1661 Hanover Road, #103, City of Industry, CA 91748。

「角聲醫療中心」是一間成立於2007年的非營利社區健康中心，獲聯邦政府認可為聯邦合格醫療中心(FQHC)及病人之家(PCMH)，主要為低收入、無保險或醫療資源不足的華人與社區民眾，提供可負擔的綜合醫療服務。並以服務社區為宗旨的醫療中心，是聯邦認可的醫療中心。