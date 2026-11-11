365 Solar推出Winter Power 100能源升級 限量開放100戶

AI摘要 文章摘要整理： 365 Solar推出限量100戶的Winter Power 100升級計劃，提供免費評估、客製化設計與5年清洗服務，協助南加州家庭因應電價上漲與稅抵免退場。

南加州 電費帳單一年比一年難捉摸，聯邦太陽能稅抵免又已在去年底走入歷史，不少屋主開始重新思考家庭用電該如何規劃。總部位於核桃市(Walnut)的太陽能業者365 Solar今日宣布推出「Winter Power 100冬季百戶能源升級計劃」，即日起至2026年12月31日，限量開放100戶家庭參加，額滿即提前截止。

根據南加州愛迪生電力公司(SCE)官方費率公告，自2026年10月1日起，住宅平均電價約為每度34.5美分。去年10月，SCE曾一次將住宅平均電價從每度31.2美分調升至35.3美分，不少家庭對當時的帳單跳升記憶猶新。

聯邦政策的變化影響更大。2025年7月簽署的《大而美法案》(One Big Beautiful Bill Act)終止了Section 25D住宅清潔能源稅抵免，原本30%的聯邦稅抵免已於去年12月31日到期，今年起自購安裝的住宅系統不再適用。業界提醒，屋主評估報價時應留意是否仍沿用舊的抵免計算。

在電價居高不下、補助減少的情況下，「怎麼裝」比「要不要裝」更關鍵。系統大小是否貼合家庭用電、是否搭配儲能、後續如何維護，都直接影響長期節省成果。因此，365 Solar本次活動以三重禮遇為核心：參加家庭可享免費家庭能源健檢，由專業人員分析用電習慣、電費結構與未來需求，例如是否計畫添購電動車；接著提供免費客製化系統設計，從太陽能板到家庭儲能，規劃專屬方案並試算可節省的金額；凡安裝符合資格的系統，還將獲贈5年太陽能板專業清洗服務。南加州雨季短、灰塵多，定期清潔有助系統維持良好的發電表現。

365 Solar表示，許多家庭往往等到夏天收到高額冷氣電費帳單，才開始考慮太陽能，但旺季時評估、許可與安裝的排程也最擁擠。趁冬季提前規劃，可從容安排安裝時程，在明年夏季用電高峰前讓系統上線。

有意參加的家庭，可去電(626)672-1668預約免費家庭能源評估，或電郵[email protected]洽詢，亦可瀏覽官方網站www.365solar.net。365 Solar位於398 Lemon Creek Dr i, Walnut。