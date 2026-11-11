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中國信託與韓國美妝OLIVE YOUNG結盟 客戶獨享8折

洛杉磯訊
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AI摘要

文章摘要整理：

中國信託銀行與韓國美妝品牌OLIVE YOUNG合作，提供客戶門市及線上8折優惠，同時宣傳其美國據點、線上開戶與多元金融服務。

中國信託銀行(CTBC Bank USA)感謝客戶多年來的支持與信任，特別推出中信客戶專屬優惠，歡慶年節的到來，中國信託銀行與韓國美妝品牌OLIVE YOUNG攜手合作（見圖），帶來專屬優惠。OLIVE YOUNG來自韓國的生活風格品牌，匯集多元的美妝、個人護理及健康保健好物，一次滿足日常所需與節慶送禮需求。

即日起於OLIVE YOUNG門市或線上消費，即可享8折優惠，欲享有此優惠獲得優惠碼，客戶須先註冊中國信託銀行網路銀行，並完成OLIVE YOUNG會員帳戶註冊。消費金額最低$1美元，每筆交易最高可省$30美元。無論是為自己挑選心儀的美妝好物，還是為家人朋友準備節慶禮物，都能享有中國信託銀行精選的專屬禮遇。詳情上網了解更多資訊www.ctbcbankusa.com/CTBC-Offers。還不是中國信託銀行客戶，也可透過網路銀行，3分鐘完成開戶，立馬享有獨家優惠。開戶上網：https://ctbcbankusa.com/zh/Personal-Checking/

中國信託銀行持續打造更完整的客戶服務網絡，目標成為華人銀行的第一品牌。目前於全美共有21個服務據點，遍及加州紐約州，紐澤西州及亞利桑那州。將持續落實中國信託銀行We are family的經營理念，提供更貼心的客戶服務及華人所需的各項金融理財產品。

除了存款業務，中國信託銀行現提供房屋淨值貸款方案。結合靈活的貸款條件，具競爭力的利率，迅速核貸流程與專屬客戶服務，助客戶穩健掌握資金需求，打造理想生活每一步。同時中國信託銀行是聯邦小型企業署認證的優先核貸銀行，提供多種小型企業商業貸款服務，專人一對一服務，成功幫助多家華資企業獲得貸款。

中國信託銀行立足美國，放眼全球。擁有母公司中國信託商業銀行（台灣）強大的資源，為全美蓬勃發展的華人社區扶助，提供客戶各種存、放款、金融理財、工商貸款及整合性的跨國金融方案，並充分享有其在亞太地區的通路優勢。想了解更多詳情上網，「中國信託銀行」網址為：www.ctbcbankusa.com。

精華 FAQ

  • 中國信託銀行這次與韓國生活風格品牌OLIVE YOUNG合作，針對中信客戶推出專屬購物優惠，涵蓋美妝、個人護理與健康保健商品。

  • 客戶需先註冊中國信託銀行網路銀行，並完成OLIVE YOUNG會員帳戶註冊，即可取得優惠碼，於門市或線上消費時使用。

  • 銀行同時強調全美21個服務據點、3分鐘線上開戶、房屋淨值貸款及小型企業貸款等服務，展現其深耕華人社區與跨國金融布局。

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