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佳財Tony Wang會計師：搬到海外 所得仍須申報

洛杉磯訊
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AI摘要

文章摘要整理：

Tony Wang提醒，美國公民與綠卡持有人即使搬到海外，全球所得仍須申報，雖可享海外工作與住房稅務優惠，但FBAR、FATCA及房產相關規定也不能忽略。

很多人以為，人都搬到海外了，應該就可以跟IRS說掰掰了，佳財會計師事務所Tony Wang會計師表示，事實上，只要是美國公民或是持有綠卡身份者，原則上，其全球所得都還是美國報稅的範圍，人可以出國，但需履行報稅義務。

Tony Wang會計師指出，海外工作收入要申報，但不代表一定要繳稅。2026年海外工作所得免稅額提高到每人$132,900，如果夫妻兩人都符合資格，合計最高可排除$265,800的海外工作所得。

並且，如果符合條件，海外住房費用還可能有額外的稅務優惠。租房的人有機會扣除符合規定的住房費用；買房者也不用太急，雖然住房費用的處理方式不同，但將來如果出售符合條件的主要住宅，單身最高仍可能享有$250,000、夫妻合併申報最高$500,000的資本利得免稅額。

Tony Wang會計師表示，天下沒有白吃的午餐，稅務優惠有其規範，海外工作所得必須符合相關資格，住房費用也有計算規則，不能把所有房租、房貸通通拿來扣。

另一重要提醒，所得稅要報，海外帳戶也別忘了，如果海外銀行帳戶達到FBAR申報門檻，或符合FATCA申報條件，就可能還有額外的申報義務。勿認為錢放在海外，美國政府就看不到；到時候才補資料、解釋資金來源，並非輕鬆。

Tony Wang指出，尤其是名下擁有美國房產者，即使房子沒有貸款，房產稅還是需照繳。平常若沒有妥善保存收入、資產及報稅紀錄，等到要買房、賣房或說明資金來源時，才發現資料東缺一塊、西少一角，相當麻煩。

人在海外打拚，該賺的錢努力賺，該省的稅合法省，該報的稅也別偷懶。Tony Wang提醒，免稅不等於免申報，人在海外不等於IRS找不到人。早點把報稅功課做好，才能安心賺錢、放心生活，將來退休也不用擔心突然收到讓人心悸的IRS信件。

相關諮詢可聯絡(626)810-6788，佳財會計師事務所 ( CPA Corp. ) 地址：17700 Castleton St. #515, City of Industry, CA 91748，網址www.UStax1.com。

精華 FAQ

  • 要。文章指出，美國公民與持有綠卡者原則上仍須申報全球所得，人在海外不代表可免除對IRS的報稅義務，仍需依法申報。

  • 海外工作所得可申報免稅，2026年每人上限為132,900美元，夫妻若都符合資格合計最高可排除265,800美元；住房費用也可能有額外優惠，但需符合規定。

  • 若海外銀行帳戶達FBAR門檻或符合FATCA條件，可能還有額外申報義務；此外，名下有美國房產者仍須繳房產稅，並保存收入、資產與報稅紀錄。

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