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Medicare投保期12月7日截止 福全健保兩地免費諮詢

洛杉磯訊
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文章摘要整理：

Medicare年度投保期將於12月7日截止，福全健保11月在蒙市與羅蘭崗提供免費諮詢、講座與活動，協助長者選擇明年健保方案。

一年一度的Medicare年度投保期將於12月7日截止，距今已不到一個月。Medicare受益人應把握最後機會，重新檢視並更換明年的健保計劃。為協助民眾在截止前做好決定、了解各項福利，福全健保11月持續在蒙特利公園市及羅蘭崗兩處社區中心提供免費Medicare福利說明及一對一諮詢服務，並同步舉辦多場健康講座及社區活動，主題涵蓋健康保健、心理健康、生活應用及節慶活動，歡迎社區民眾踴躍參加。

11月期間，兩處社區中心均設有專人，協助民眾了解各項保障內容、福利規劃及會員權益，並解答Medicare計劃轉換的相關問題。

羅蘭崗社區中心(19705 Colima Rd., #11, Rowland Heights)日期為11月9日、11日至13日、16日至20日、23日、25日及30日，上午10時至下午4時；另於11月14日、21日及28日（週六）上午9時至下午3時提供服務。

蒙特利公園市社區中心(117 W. Garvey Ave., #C, Monterey Park)日期為11月9日至12日、16日至20日、23日至25日及30日，上午9時30分至中午12時30分。另於11月14日、21日及28日（週六）上午9時至下午3時提供服務。

羅蘭崗社區中心的活動：11月10日上午11時至12時，邀請Amy Deng醫師主講「緩解頸部疼痛」；11月18日下午3時至4時，由仁濟社區醫療中心主講「足部健康」；11月24日上午11時至12時，由洛杉磯縣心理健康局主講「手機比另一半更懂你？」；11月25日上午10時至11時30分舉辦「感恩節慶祝活動」。

蒙特利公園市社區中心的課程安排如下：11月9日下午3時至4時「牙齒發酸的原因及解決方法」；11月11日下午2時至3時「癡呆症的預防與治療」；11月12日下午2時至3時「冬季關節養護：中醫防寒止痛妙招」；11月13日上午11時至12時，由洛杉磯縣心理健康局主講「手機與AI比另一半更懂你？新科技與心理健康」；11月18日下午2時至3時「會員生日會」及「中醫食療」；11月20日下午3時30分至4時30分「營養粥食譜」；11月25日下午2時至3時「感恩節慶祝活動」。

所有活動均免費參加，無需事先報名，現場備有精美禮品，數量有限，送完為止。如需普通話服務或其他協助，可電(833)524-9258(TTY:711)，服務時間為週一至週五上午9時至下午5時。

福全健保2027年Medicare Advantage計劃獲CMS評為4.5星，並推出兩項專為患有慢性病、但未具Medi-Cal資格的Medicare長者設計的新計劃，涵蓋糖尿病、心血管疾病及呼吸道疾病。掃描二維碼可觀看介紹影片（見圖）。

精華 FAQ

  • 今年Medicare年度投保期將於12月7日截止，距今已不到1個月。受益人應把握最後機會，重新檢視自身保障內容，並評估是否更換明年的健保計劃。

  • 福全健保在蒙特利公園市與羅蘭崗兩處社區中心提供免費Medicare福利說明與一對一諮詢，協助民眾了解保障內容、福利規劃、會員權益及計劃轉換問題。

  • 福全健保2027年Medicare Advantage計劃獲CMS評為4.5星，並推出2項針對慢性病、但未具Medi-Cal資格長者的新計劃，涵蓋糖尿病、心血管與呼吸道疾病。

蒙特利公園 健保

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