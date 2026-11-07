Amerprise 11月11-12日退休節稅與房產兩場免費講座

AI摘要 文章摘要整理： Ameriprise舉辦11/11至11/12兩場免費講座，內容涵蓋退休節稅、慈善捐贈與房產傳承規劃，並邀多位專家分享實務案例。

由上市公司Amerprise Financial逾30年實務經驗的特許財務規劃周美懿精心策劃。大而美法案，重新洗牌金字塔頂端族群的規劃重點。納稅人除了了解其內容之外，更重要的是能夠主動出擊，積極佈局來透過調整後總收入未逾各項稅務優惠的收入門檻來享受法案推出的稅務優惠紅包。

此講座系列將重點放上，為何Roth轉換IRA，未能有效從根本上解決稅務問題？呼籲大家千萬不要盲目地大額進行。在法案對高稅負族群，慈善捐贈已經成為不可或缺的重點節稅策略。

房地產生前或死後給，哪個較好？要解碼此題，如何利用新法案而增加底價提升規劃的機會變成特別重要。尤其是夫妻共有財產州，如加州 ，夫妻在分別去世時各有一次底價提升免除資本利得增值稅賦的優勢。透過特殊設計規劃的信託，可望增加第三次機會低價提升免除增值稅賦。另外，已經有By Pass trust信託，內也有增值不少的資產，出售必須支付增值稅，是大部分人不懂的如何解決妁重要問題。是否还能透過再次規劃而免除增值稅？這些罕見人知但是可以減或免高額稅負的稅務挑戰，周女士會在此次線上講座系列，協同三位專家深入淺出透過案例分享。

第一場：11/11（週三） 3:30-5:30pm, PST：退休 計劃的3大高效節稅策略；重塑退休生活：評估退休的不同階段，從實操視角打造真正富有意義且充實之退休生活；多贏的慈善捐贈規劃：分析可捐贈的資產類型、捐贈策略、稅務考量以及如何避免詐騙。

第二場：11/12（週四）3:30-5:30pm, PST：房地產：與家人需要了解的重要考量事項 ：探討房地產的各個層面，以及投資與消費者如何找到房地產投資致勝的節奏；如何在動盪的市場中穩健前行（英文）；Alkeon Capital Management 投創參與私募基金（英文）。

特別加場：(11/11 & 12 ,5-5:30pm PST)；演講嘉賓：逾二十年臨床經驗，段旭民針灸中醫師：傳統中醫與針灸穴位在痛症和內科疾病治療與預防方面的優勢，遠離「亞健康」狀態；利用案例分享(11/11面癱、久咳；11/12失眠，疼痛），解析透過針灸刺激穴位，促進氣血運行並調節經絡功能，恢復人體自身調整能力，達到身體總體功能的協調興平衡。

線上報名電郵[email protected]。講座必須註冊報名成功後將從Ameriprise收到Microsoft Team上線連結。本講座免費參加，主辦方保留最終審核與拒絕參與資格的權利，不招待投資、金融、保險專業。