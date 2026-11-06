佳信健保提供「聯邦醫療健保計劃」服務

AI摘要 文章摘要整理： 本文說明Medicare年度註冊期與選計畫重點，並介紹佳信健保的專業背景、安聯健保合作更新，以及多場社區說明會與諮詢聯絡方式。

聯邦醫療保險 （紅藍卡 ，Medicare）的年度註冊期間(AEP)為每年10月15日至12月7日，在此期間所有受益人都可以審視、更改或註冊下一年度的醫療與處方藥計劃，面對每年不斷變動的聯邦法規與政策，主動評估健保 方案至關重要，切勿掉以輕心。

「佳信健保服務」由健保專家黎淑妍小姐（見圖）創立。黎小姐畢業於康乃爾大學莊臣工商管理學院，擁有超過30年的專業聯邦醫療計劃經驗，曾任職於美國兩大強保險公司Health Net現為Centene的一部分(Fortune 19)及Humana (Fortune 34)。

政策變革與自動續期注意事項，如果目前已是某個聯邦醫療優惠計劃的成員，通常在明年度會自動續期。若原有的計劃宣佈終止，受益人將會自動被轉回傳統聯邦醫療保險，並可能因此失去原有的聯邦醫療優惠計劃額外福利。

挑選聯邦醫療優惠計劃的三大關鍵因素，如(1)優先考慮核心健康保障，雖然許多計劃會提供吸引的食品雜貨或非處方藥補貼，但首要關注點依然應放在全面的健康與醫療保障上。(2)留意最高自付費用限額 (MOOP=Maximum Out-Of-Pocket)，密切注意計劃規定的最高自付費用限額，較低限額能提供更強健的財務防線，在面臨意外的嚴重醫療事件時減輕經濟負擔。(3)確認網路與處方藥覆蓋，務必提前核實首選的醫生、醫療集團及目前正在服用的藥物，是否都在所選計劃的網絡之內並得到全面覆蓋。

有關本地最新資訊是Alignment Health Plan（安聯健保）與加聯太平醫療網(Allied Pacific IPA)續簽合作協議。安聯健保在五個州擁有超過30萬名會員，並在南加州市場具備強大的產品組合，以及廣泛的醫療服務提供者網絡。安聯健保與加州華人醫療集團的加聯太平醫療網合作，意味會員在享受安聯健保計劃豐富福利的同時，還能繼續與自己信任的加聯太平醫療網醫生，保持長期穩定的診療關係，醫療品質更有保障。

「聯邦醫療健保計劃」開放式座談會日期與時間及地點有(1)逢星期三(2PM-4PM)於11/11, 11/18, 12/2在「佳信健保服務」地址位529 E. Valley Blvd., Ste 188B, San Gabriel, CA 91776。(2)逢星期一(10AM-12PM)於11/9, 11/16, 11/23, 11/30, 12/7及逢星期四(10AM-11AM)於11/12, 11/19, 12/3在「凱業保險服務地址位17595 Almahurst Street, Ste 220, City of Industry, CA 91748。(3)逢星期六(9:30AM-1PM)於11/7, 11/14, 11/21, 11/28, 12/5在「德成行」地址位5439 Rosemead Blvd., San Gabriel, CA 91776。(4)逢星期一(10:30AM-11:30AM)於11/9, 11/16, 11/23, 11/30, 12/7及逢星期三(10AM-11AM)於11/11, 11/18在「888海珍酒樓」地址位8450 E. Valley Blvd., Rosemead, CA 91770。(5)逢星期二(10:30AM-11:30AM)於11/10, 11/17, 11/24, 12/1在「金龍大酒家」地址位960 N. Broadway, Los Angeles, CA 90012。(6)逢星期三(10:30AM-11:30AM)於11/11, 11/18, 11/25, 12/2在「半島海鮮酒家」地址位1330 S. Fullerton Road, Ste 207, Rowland Heights, CA 91748。(7)逢星期五(10:30AM-11:30AM)於11/6, 11/13, 11/20, 11/27, 12/4在「金都凱旋皇宮地址位755 W. Garvey Ave., Monterey Park, CA 91754。(8)另11/19星期四(10AM-11AM)介紹安聯健保福利計劃及(11AM-12PM)介紹UCLA福利計劃」在「888海珍酒樓」地址位8450 E. Valley Blvd., Rosemead, CA 91770等。

需要協助可到辦事處諮詢，888-338-0816，阿罕布拉市地址33 E Valley Blvd. #216, Alhambra, CA 91801，工業市地址17595 Almahurst Ste 220, City of Industry, CA 91748。