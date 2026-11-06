2026洛杉磯車展 11/20~29多元動力休旅亮相

AI摘要 文章摘要整理： 2026洛杉磯車展將於11/20至29登場，主打多元動力SUV、電動化新車與戶外休旅體驗，並提供試駕、越野活動與經典車展示。

2026年洛杉磯 車展（LA Auto Show，見圖）將於11月20日至29日在洛杉磯會議中心盛大登場，今年車展以多元動力與戶外休旅風潮為焦點，豪華電動SUV 展現汽車產業迎向新世代的多元發展。除了重磅新車首度亮相，現場更有超跑珍藏、電影經典車款及刺激越野體驗，讓車迷一次感受汽車科技與速度魅力。

新世代休旅車全面進化：Toyota新一代RAV4 全面轉向混合動力，PHEV車型動力提升至320匹馬力級距，兼顧效能與性能；全新純電Highlander則以七人座家庭休旅定位，展現大型SUV電動化趨勢。Honda Passport TrailSport延續硬派越野風格，CR-V TrailSport Hybrid結合油耗經濟性與戶外機能；Honda Base Station露營拖車概念原型，則以輕量化及模組化設計，開啟家庭露營新想像。

Nissan Rogue Hybrid導入e-POWER混合動力技術，主打平順加速與燃油效率。Kia Telluride Hybrid以329匹馬力與三排座配置吸引家庭買家，Genesis GV90豪華旗艦電動SUV則以未來感設計與豪華座艙成為矚目焦點。Rivian R2兼具日常通勤與戶外探險風格，續航估計約330英里，展現電動休旅新魅力。

數十款新車試駕，越野挑戰親身體驗：現場規劃室內外試駕跑道，讓民眾體驗不同品牌的電動車與油電車。Camp Jeep越野挑戰帶領參加者感受硬派越野性能，部分車款更提供洛杉磯市區街道試駕。喜劇演員Gabriel Iglesias也將展出個人珍藏的五輛Volkswagen經典巴士。

從未來電動科技、豪華性能車到戶外冒險與經典車文化，2026洛杉磯車展將帶來一場融合科技、速度與生活風格的汽車盛宴。

票價從$20起：成人Any Day票$25，65歲以上及6–12歲兒童$13，6歲以下免費；11/20開幕日成人票只要$20。想一次比較不同品牌、尋找下一台愛車，或單純感受洛杉磯汽車文化，10天車展一次滿足。門票及詳細資訊：LA Auto Show官方網站https://laautoshow.com/

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