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大莊家送百萬現金、EasyPlay、美足門票

特曼庫拉市訊
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文章摘要整理：

大莊家賭場度假村於11月推出百萬現金與EasyPlay抽獎活動，並提供美式足球冠軍賽門票機會，吸引會員到場消費與參與抽獎。

隨著節慶季到來，大莊家賭場度假村(Pechanga Resort Casino)推出總值高達$100萬的現金及獎賞活動（見圖）與賓客們共迎秋楓佳節。此外，愛好運動賽事者更有機會贏得明年二月美式足球門票 。

十一月熱烈登場的「百萬現金及EASYPLAY佳節豪送大禮」活動，將是每個星期六的每晚將有一位幸運兒抱走$10萬現金大獎，另有200位幸運得獎者可獲EasyPlay獎賞。大莊家表示，賓客必須先取得抽獎資格，並於十一月指定星期六親臨現場，方有機會贏取獎賞。

大莊家指出，如欲賺取抽獎資格進而爭得機會贏取現金大獎，賓客必須先成為「大莊家」尊尚會員，登記手續簡單快捷且費用全免。賓客必須年滿21歲，並親臨大莊家賭場度假村內的「大莊家」尊尚會員專櫃辦理登記。每當賓客暢玩角子機或賭桌遊戲時，只要將會員卡正確插入角子機或於賭桌使用會員卡，即可自動賺取「百萬現金大抽獎」抽獎資格。

還有，希將抽獎機會倍增的方式是11月2日至27日逄星期一及星期五的上午八時至午夜，玩角子機或賭桌遊戲即可賺取雙倍抽獎券。

大莊家表示，每週抽獎前，賓客必須於抽獎當日下午五時至晚上九時半期間，將會員卡插入任何一台角子機，以啟用抽獎資格。凡已啟用抽獎資格的賓客，均有機會於當晚六時至九時每個整點贏取EasyPlay獎賞。每個星期六晚上十時舉行壓軸抽獎，抽出一位幸運得主獨得$10萬現金大獎。

此外，大莊家賭場度假村更讓賓客有機會贏取明年二月份於SoFi體育場(SoFi Stadium)舉行的年度美式足球冠軍大賽門票。逢星期一、星期四及星期日，「大莊家」尊尚會員於大莊家賭場度假村內的Kelsey's餐廳購買食物或飲品，即可獲得一次參加Super Game Swipe遊戲的機會及一次抽獎資格，將有機會贏取一對門票，親臨現場觀看全美兩支最強美式足球隊伍爭奪全國總冠軍。賓客更可自動獲得保證送出的$5至$500 EasyPlay獎賞。

「大莊家賭場度假村」十一月好禮獎不停，詳情可瀏覽Pechanga.com，每逢佳節尋求無與倫比的休閒度假體驗，結伴前往45000 Pechanga Parkway, Temecula, CA。

精華 FAQ

  • 主打活動是「百萬現金及EASYPLAY佳節豪送大禮」，總值高達100萬美元，每週六都有現金與EasyPlay獎賞，並搭配其他限定抽獎與門票活動。

  • 必須先成為「大莊家」尊尚會員，年滿21歲並完成登記；之後在指定時段將會員卡插入角子機或於賭桌使用，並於抽獎當日下午5時至晚上9時半啟用資格。

  • 逢星期一、星期四及星期日，尊尚會員在Kelsey's餐廳消費即可獲得一次Super Game Swipe遊戲機會與一次抽獎資格，還有機會贏得一對SoFi Stadium門票及$5至$500 EasyPlay。

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