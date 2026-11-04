Alignment Health 11/05起紅藍卡實體、線上說明會

AI摘要 文章摘要整理： Alignment Health Plan 11月將在洛杉磯舉辦多場紅藍卡免費說明會，介紹零元保費健保方案與醫療、交通、牙聽視力等福利，並開放現場及線上參與。

為協助持有聯邦醫療保險 （Medicare，紅藍卡 ）的長者瞭解醫療保障選擇，Alignment Health Plan（見圖）將於11月在洛杉磯 地區舉辦多場免費說明會，提供現場與線上兩種參與方式。民眾可透過專家解說及提問，認識計畫福利與服務內容，作為選擇醫療保險的參考。

此次介紹的Alignment Health Central Health Harmony 001(HMO)健保計畫，強調因應會員個別醫療需求提供照護與福利，並設有每週七天、每天二十四小時隨時提供的專屬禮賓服務，讓會員在需要協助時，能夠取得相關服務與支持。

投保會員的福利包括：計畫保費每個月零元，家庭醫師與專科醫師看診的共付額均為零元，住院共付額也為零元。此外，計畫提供零元交通接送服務，以及牙科、聽力與視力保障，涵蓋長者日常就醫及健康照護的不同需求。

在健身及藥品福利方面，會員可透過One Pass®享有健身福利；超過一萬種藥品的共付額為零元。有意瞭解計畫的民眾，可在說明會中詢問自己使用的藥品、看診需求及相關福利內容，進一步瞭解計畫是否符合個人需要。

現場說明會分別於亞凱迪亞、西柯汶納及蒙特利公園三地舉行。亞凱迪亞場次安排在Tang Gong Seafood Restaurant唐宮海鮮酒樓，日期為11月5日及11月12日，均於上午10時30分開始，地址為1271 South Baldwin Avenue。

西柯汶納場次於Thumbling豐味舉行，日期為11月17日，於上午11時開始，地址為228 South Citrus Street。蒙特利公園場次則於Capital Seafood Restaurant金都海鮮酒家舉行，日期為11月10日，時間是上午10時開始，地址為755 West Garvey Avenue。

不方便到場的民眾，也可選擇線上說明會。兩場活動安排於11月11及18日，皆為星期三，時間為上午9時30分至10時30分。參加者可前往alignmenthealthplan.com/joinCA上線，或於活動當天撥打1-866-789-6243，輸入會議代碼458 288 021 #，透過電話參與。

主辦單位表示，現場將有專家回答問題，參加者無須承諾投保。有意參加者可電1-888-572-6004(TTY:711)預約，服務時間為每週七天、上午8時至晚上8時；亦可瀏覽AlignmentHealthPlan.com/seminars查詢及報名。