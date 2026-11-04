羅斯密社區中心 11月6日免費疫苗+眼科檢查

AI摘要 文章摘要整理： 階進慈善基金會與羅斯密市將於11月6日在羅斯密社區中心舉辦健康活動，免費提供流感、常規與RSV疫苗，並加開預約制眼科檢查與配鏡服務。

流感季節來臨，階進慈善基金會(Wealth By Health Foundation)將與羅斯密市 (City of Rosemead)合作，於11月6日（週五）上午9時至下午4時，在羅斯密社區中心(Rosemead Community Center)舉辦「Stay Healthy This Flu Season!」健康活動，免費為民眾提供疫苗 " rel="154449">流感疫苗 、常規疫苗及RSV（呼吸道融合病毒）疫苗接種服務。

主辦單位呼籲民眾把握流感季前的接種時機，透過疫苗保護自己與家人，降低感染及重症風險。此次活動三項疫苗服務均免費提供，民眾可就近前往社區中心接種，羅斯密社區中心位於3936 Muscatel Ave., Rosemead，現場提供的流感疫苗、常規疫苗及RSV疫苗全部免費。

隨著天氣轉涼，流感與呼吸道疾病進入高峰期，主辦單位希望藉由在社區中心就近提供接種服務，減少民眾在費用與交通上的顧慮，讓更多家庭能在流感季全面展開前完成疫苗接種。

此外，基金會當天也將與西部健康科學大學(Western University of Health Sciences)合作，在同一地點加開流動眼科診所(Mobile Vision Clinic)，提供眼科檢查及處方眼鏡服務。眼科服務僅限預約，可透過Google表單(https://forms.gle/rukIMNh4o7pQ3R2BA)或去電888-996-9985預約，免費服務僅限無醫療保險的民眾。

欲了解更多活動詳情，可上網www.wealthbyhealth.org查詢，也可追蹤基金會的Instagram及Facebook帳號wealthbyhealthorg，或微信號WEALTHBYHEALTH，獲取最新消息。