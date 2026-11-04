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河輪遊歐洲中國 世紀遊輪新行程每人最高省250元

洛杉磯訊
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世紀遊輪全新五星河輪「世紀之星」航行於布達佩斯多瑙河上。（世紀遊輪提供）
世紀遊輪全新五星河輪「世紀之星」航行於布達佩斯多瑙河上。（世紀遊輪提供）

AI摘要

文章摘要整理：

世紀遊輪推出2027年歐洲與中國河輪新行程，主打多瑙河、萊茵河及長江三峽深度遊，並提供最高250美元折扣與免費升艙優惠。

位於帕薩迪納的世紀遊輪（Century Cruises）發布2027年度新品，推出歐洲多瑙河（見圖）、萊茵河13至18天河輪之旅，以及中國長江三峽12至19天山水人文之旅。即日起至2027年3月31日，預訂任何航次每人最高可減250美元，部分航次另享免費升艙。

今年歐洲線的焦點是全新下水的五星級河輪「世紀之星」（Century Star）。河輪旅遊的特色在於旅客只需入住一次，船隻沿河串連各地，免去每天打包、換飯店的奔波；行經布達佩斯時，還可在甲板上欣賞國會大廈與鏈橋的夜景。「藍色多瑙河豪華遊輪＋傳奇中歐5國13天」走訪捷克、匈牙利、奧地利、斯洛伐克與德國；「浪漫萊茵河豪華遊輪＋經典西歐5國13天」串連法國、德國、瑞士、荷蘭及比利時，沿途可見萊茵河谷的古堡與葡萄園。兩線皆為7晚河輪加4晚四星級酒店，每人3,798元起，預訂立減150元；7、8月出發團購買2樓陽台法式房型，可免費升等至3樓。

喜歡慢遊的旅客，可選擇「歐洲古堡與童話小鎮：多瑙＋美茵＋萊茵河　經典歐洲3河14晚」，全程入住「世紀之星」，遊歷5國15城，5月10日及6月21日出發，每人5,798元起；行程最長的「超級大歐洲＋黑海8國18天多瑙河全景遊」，由德國沿多瑙河一路而下，橫跨8國直抵黑海沿岸的保加利亞，10月31日出發，每人5,898元起。兩條長線預訂皆立減250元。歐洲系列均含歐陸式西餐與中式餐、全天酒水、免費WiFi及全程中文導遊。

中國線主打《錦繡山河·秘境中國》15天豪華深度遊，從成都出發，經重慶搭乘全新旗艦遊輪「世紀遠航」遊覽長江三峽，再深入湖北恩施、湖南張家界與鳳凰古城，最後由廣州結束。張家界為世界自然遺產，以拔地而起的砂岩峰林聞名；恩施屏山峽谷水色碧綠，旅客可乘船穿行絕壁之間；鳳凰古城入夜後，可欣賞沱江兩岸吊腳樓的燈火。行程也安排參觀三星堆遺址、生態茶園採茶及探訪大熊貓故鄉，並品嚐川渝、湘西與廣東各地美食。

行程含10晚五星級酒店與3晚遊輪，涵蓋接送機、一日三餐、門票與高鐵，遊輪酒水暢飲，全程有領隊及導遊隨行。2樓陽台房每人3,099元起，2027年4月5日及10月11日出發；報名4月5日團並購買2樓陽台房者可免費升等3樓，數量有限。

想專注遊覽長江的旅客，可選「江山如此多嬌－山河頌」10晚及11晚長江全景遊輪，往返重慶與上海，一路從山城、三峽到江南，停靠武漢、南京、揚州等十多座城市，每人3,149元起，預訂立減150元。「傳奇中國14天經典豪華遊」則串連北京、西安、重慶、長江三峽與上海，一次走訪古都與現代都會，含9晚五星級酒店、3晚遊輪、內陸機票及高鐵與全程門票，每人4,599元起，預訂立減250元。

世紀遊輪表示，希望帶領旅客暢遊世界精彩河流，該公司也提供國際機票預訂服務。洽詢於週一至週五上午10時至下午6時電626-666-6999，或電郵[email protected]，地址2956 E Colorado Blvd Ste 120。

精華 FAQ

  • 本次新品涵蓋歐洲多瑙河、萊茵河等13至18天河輪之旅，以及中國長江三峽12至19天山水人文行程，並延伸到黑海、三河與多城市深度玩法。

  • 即日起至2027年3月31日預訂任一航次，每人最高可減250美元，部分航次另有免費升艙；歐洲部分團型如7、8月出發購買2樓陽台房，也可免費升至3樓。

  • 中國線以《錦繡山河·秘境中國》15天豪華深度遊為主，結合三峽、恩施、張家界、鳳凰古城等景點，並含五星級酒店、遊輪、餐食、門票、高鐵與領隊導遊服務。

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