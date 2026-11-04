面癱、失眠、疼痛… 段旭民針灸師11/11-12線上免費開講

AI摘要 文章摘要整理： 段旭民針灸師將於11/11至11/12舉辦免費線上講座，分享以中醫辨證論治調理中風後遺症、面癱、失眠、疼痛及多種慢性健康問題的經驗。

針灸作為中醫的重要療法之一，已有長期歷史與臨床應用。段旭民針灸師曾長期在中國中醫醫療體系中從事臨床工作，多年持續進行針灸診療與健康調理服務，累積二十餘年臨床經驗。目前執業南加州 Tustin。他重視中醫「整體觀念」與「辨證論治」的理念。因此在評估與調理過程中，除了關注局部症狀外，也會從整體角度觀察身體狀況，並依據每位患者的不同情況提供個別化的針灸調理建議。

從2024開始，應特許財務規劃師周美懿女士邀請，一年四場的講座，將於此次兩天的免費線上健康講座中，分享中醫針灸在面癱，久咳，失眠 、焦慮及各類慢性疼痛方面的臨床經驗與成功案例。

段針灸師第一場(11/11, 5:30pm, PST) 將常分享兩項慢性及功能性疾病中的應用與調理思路：

中風 後遺症：針對半身不遂、肢體無力、言語不清等問題，通過整體辨證調理氣血運行，促進功能恢復與日常生活能力改善。

面癱（面神經麻痹）：通過針灸疏通經絡、調和氣血，幫助改善面部肌肉活動及協調能力。

第二場(11/12, 5:30pm, PST) 分享失眠和疼痛：安眠藥與止痛藥雖能暫時減輕症狀，但長期使用可能出現耐受性增加、依賴性形成、記憶力下降、反應遲鈍及其他副作用。中醫治療則著重於恢復人體自身調節能力，改善睡眠品質與身體機能，幫助建立自然睡眠與健康循環。

疼痛並非單一疾病，而是一種身體發出的警訊。不同類型疼痛，其病因及治療方法各不相同。從五大類型疼痛分析：

三叉神經痛：被稱為「天下第一痛」，患者常出現面部劇烈電擊樣疼痛，嚴重影響生活品質。

帶狀疱疹後神經痛：部分患者即使皮疹痊癒後，仍持續數月甚至數年疼痛，中醫針灸可配合整體調理，改善局部神經功能。

頸椎與腰椎相關疼痛：包括頸肩痠痛、手臂麻木、坐骨神經痛及慢性腰痛等問題。

肩關節疼痛與五十肩：常見於中老年人，影響日常穿衣、梳頭及睡眠品質。

膝關節疼痛：包括退化性膝關節炎、慢性勞損及活動受限等情況。

中醫強調辨證論治，同樣是疼痛，不同患者可能採取不同治療方案，因此需要根據體質、病程及症狀特點進行個別化調理。

除上述病症之外，段醫師常見並協助調理的健康問題包括：消化系統不適，如慢性胃腸炎、胃部不適或消化功能失調；男性前列腺相關不適；女性更年期相關症狀；過敏相關問題：如鼻過敏或皮膚過敏等。

中醫講求「治未病」，不僅重視疾病治療，更重視整體健康維護與功能恢復。透過適當的針灸調理、規律生活作息及身心平衡的建立，許多長期困擾患者的慢性問題都有機會獲得改善。

歡迎對中醫針灸、自然療法及健康管理有興趣的朋友參加本次線上免費講座，報名電郵，[email protected]

如欲了解更多中醫資訊或預約針灸治療，聯絡電話：626-295-9570；診所網頁：www.dxmacupuncture.com

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診所地址：17671 Irvine Blvd. #116 Tustin, CA 92780