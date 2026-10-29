三陽牌抽油煙機台灣製造　43年老字號堅固耐用好口碑

華人家庭講究美食，煎、煮、炒、炸樣樣精通，尤其熱油爆香、大火快炒，更是許多家常料理不可或缺的烹調方式但烹調產生的油煙不僅容易造成廚房油垢堆積，也可能影響室內空氣品質及家人健康。選擇合適的抽油煙機，做好廚房排煙，已成為現代家庭不可忽視的重要課題。

1983年在美國創立的三陽牌（SanYangPai）抽油煙機，以台灣製造、堅固耐用、價格實惠及完善的售後服務，深耕南加州市場43年，成為許多華人家庭熟悉且信賴的老字號品牌。

廚房油煙不可輕忽 良好排煙照顧家人健康

醫學研究發現，長期暴露於高濃度烹調油煙，可能與肺癌風險增加有關。台灣一項針對不吸菸女性的研究指出，烹調油煙累積暴露與肺癌風險存在關聯，經常使用排油煙設備則與較低風險有關。美國環保署（EPA）也建議，烹調時應使用能將油煙排至室外的抽油煙機，減少室內懸浮微粒及污染物，抽油煙機不只是保持廚房清潔的家電，更是改善居家空氣品質、減少家人油煙暴露的重要設備。

台灣製造堅固耐用 老顧客口碑代代相傳

三陽牌重視產品品質與耐用性，40年來累積不少忠實顧客。有顧客特別叮囑成家的子女，購屋或裝修廚房時一定要選用三陽牌。還有老顧客笑稱，從沒有因為三陽牌抽油煙機壞了買新機，只有賣舊房、搬新家時，才會再買新的三陽牌抽油煙機，是旺家產品。這些顧客的親身經驗，反映出品牌長年累積的信任與好口碑。

928機型可拆可換 零件充足省錢又方便

三陽牌負責人Max介紹，三陽牌機型眾多，有傳統靠牆廚房也有中島廚房設計的抽油煙機。隨著科技發展也加入很多智能功能，有動作感應甚至有語音辨識，提供在廚房手忙腳亂滿手油污時的便利。

其中經典款928機型採用方便拆卸、清洗及更換零件的設計。使用多年後，如果風箱累積頑固油垢、難以徹底清洗，可以直接更換風箱；風扇老舊也能單獨更換，不必因此重新購買整台抽油煙機。

三陽牌採取廠家直營方式，備有充足零件，讓顧客需要保養、維修或更換零組件時，能夠獲得適當協助。好拆、好洗、好保養的設計，不僅節省長期使用成本，也減少整機汰換的浪費。甚至濾油網上的小螺絲不慎遺失，也能補充零件，避免不必要的開支。

從1983年至今，三陽牌秉持「品牌最老，價錢最優，服務第一」的經營理念，以台灣製造的品質、實惠價格與完善服務，持續為南加州華人家庭提供值得信賴的廚房排煙設備。

三陽牌抽油煙機 SanYangPai

聖蓋博門市：

1848 S. San Gabriel Blvd., San Gabriel, CA 91776

電話：1-888-689-8989

羅蘭崗門市：

19565 E. Walnut Dr. South, #B12, Rowland Heights, CA 91748

電話：626-203-3466

官方網站：www.sanyangpai.com