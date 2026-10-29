日本丸亀製麵進駐Daly City 12月4日慶開幕 送10禮卡

以現場手工製作讚岐烏龍麵及現炸天婦羅聞名的日本連鎖餐飲品牌Marugame Udon（丸亀製麵），持續擴展美國市場版圖，宣布將於12月4日（星期五）上午10時，在北加州Daly City的Serramonte Center購物中心開設新店。為慶祝開幕，業者將連續三天推出贈送禮卡、限量紀念商品及幸運抽獎等優惠活動。

新店位於1 Serramonte Center，緊鄰Macy's百貨公司，是丸亀製麵在舊金山灣區的第8家、加州第21家門市，也是全美第24家分店。目前該品牌在加州、華盛頓州及夏威夷州均設有據點。

Marugame Udon USA執行長Victor Hisao Misawa表示，非常高興能在Daly City開設灣區第8家分店，讓當地居民體驗品牌獨特的開放式廚房。顧客從踏進餐廳開始，就能親眼觀看、聆聽並感受每一碗烏龍麵的新鮮製作過程，這種與傳統製麵工藝的直接連結，正是丸亀製麵的品牌特色。

丸亀製麵主打日本讚岐風格烏龍麵，使用從日本進口的優質麵粉，每日在店內新鮮製作。餐廳採開放式廚房設計，顧客可沿著取餐動線挑選麵食、天婦羅及其他配菜，並依個人喜好加入青蔥、薑末、香菜、辣油、萊姆等調味配料，享受客製化的日式餐飲體驗。

招牌餐點包括人氣最高的Nikutama Udon（牛肉溫泉蛋烏龍麵）、新推出的Teppan-Yaki Udon（鐵板燒烏龍麵）系列，以及日式炸雞排咖哩飯。店內另提供多種現炸天婦羅，並於營業期間持續製作，讓顧客享用新鮮酥脆的炸物。

在價格方面，基本款Kake Udon（清湯烏龍麵）及BK Udon每碗5.99美元起，另提供素食與純素餐點選擇。天婦羅及其他配菜可依套餐組合或單點方式購買。業者強調，餐廳以20美元以下的平價餐飲為主要訴求，讓消費者以合理價格享受現做日式料理。

為迎接新店開幕，丸亀製麵推出三天限定活動。12月4日開幕當天，前100名顧客每人可獲得一張10美元禮品卡，供下次消費使用；12月5日（星期六），前100名顧客可獲得限量製作的品牌紀念商品。此外，12月4日至6日（星期日）期間，現場將舉辦日本傳統Garapon轉輪抽獎活動，讓消費者有機會贏得獎品。

新店營業時間為星期一至星期四上午10時至晚上10時，星期五至星期日上午10時至晚上11時。

丸亀製麵以傳統日本製麵技術、開放式廚房及平價餐飲為品牌核心，近年持續拓展全球市場，希望將新鮮手工烏龍麵與日式餐飲文化帶給更多消費者。

新店資訊：Marugame Udon Serramonte Center，地址：1 Serramonte Center, Daly City, CA 94015（Macy’s旁）。品牌網站：www.marugameudon.com。