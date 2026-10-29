Mega Mart南加州首店開幕！逾400人清晨排隊搶先逛 韓國美食、韓妝掀熱潮

韓式壽司、甜辣炸雞、陽光玫瑰葡萄人氣旺 開幕慶典及限量贈品活動持續至11月1日

南加州韓國超市再添新據點！Mega Mart南加州首家分店10月29日在La Habra盛大開幕，吸引大批民眾前往朝聖。開店前已有超過400人排隊等候，部分消費者清晨6時便到場卡位，早上8時正式開門後，人潮依然絡繹不絕，熱鬧氣氛延續至中午，展現當地消費者對韓國美食及特色商品的高度興趣。

當日上午9時舉行隆重剪綵儀式，多位政商界人士到場祝賀，包括加州州參議員Thomas J. Umberg、Steven S. Choi、州眾議員Blanca Pacheco、La Habra市議員Delwin Lampkin，以及La Habra地區商會代表，與Mega Mart管理團隊共同見證南加州首店開幕。

店內商品種類豐富，從韓國進口食品、新鮮蔬果、高級肉品、海鮮，到各式韓國美妝保養品，吸引消費者駐足選購。其中，新鮮現做壽司、韓式甜辣酥炸雞（Dakgangjeong）、光陽風味韓式醃製烤牛肉，以及直接從韓國進口的高級陽光玫瑰葡萄，成為開幕日人氣商品。店內另設有韓國美妝專區，集合多個人氣護膚品牌，讓消費者一次滿足美食與美妝購物需求。

Mega Mart美國營運總裁暨執行長Ha Bum Suck表示，非常感謝La Habra社區民眾的熱情支持，看到許多鄰近居民在開店前便排隊等候，讓整個團隊深受感動。Mega Mart期待成為當地社區的一分子，將道地韓國風味帶給長期喜愛韓國美食的消費者，也讓更多新顧客體驗韓國飲食文化。

這家新店占地41,031平方英尺，除了韓國特色食品及新鮮食材，也提供壽司、生魚片、韓式熟食、米製特色烘焙點心及日常生活用品。店內並規劃定期更換的快閃展示區，未來將陸續引進不同品牌、新商品及特色體驗，讓每次造訪都有新驚喜。

開幕優惠持續至11月1日

Mega Mart盛大開幕慶典將持續至11月1日，期間推出多項限量贈品及購物優惠。10月30日前300名顧客可獲贈高爾夫球傘；10月31日前300名顧客可獲贈隨行杯；11月1日前500名顧客可獲贈環保購物袋。此外，單筆消費滿50美元即可獲贈環保購物袋，追蹤Mega Mart Instagram或KakaoTalk也可免費獲得濕紙巾一包。活動期間另有多款指定食品及韓國特色商品限時優惠，贈品數量有限，送完為止。

Mega Mart La Habra分店地址為1610 W. Imperial Highway, Suite 200, La Habra, CA 90631，每日上午8時至晚上9時營業。歡迎La Habra、Brea、Buena Park、Fullerton、La Mirada及Whittier等鄰近地區民眾前往參觀選購。

詳情可瀏覽官方網站：megamart-usa.com。