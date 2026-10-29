雙11購物狂歡節登場！南海岸購物中心歡慶雙11 豪送最高888美元禮卡

一年一度的雙11購物狂歡節即將熱鬧登場！南加州頂級購物勝地南海岸購物中心（South Coast Plaza）將於11月10日至11日，推出為期兩天的「雙11購物節」（Singles’ Day）限時回饋活動，邀請消費者盡情享受購物樂趣。活動期間，只要在指定商店消費達到規定金額，即有機會獲贈最高888美元的購物禮卡，讓購物不僅滿載而歸，更添一份驚喜！

雙11購物狂歡節起源於中國，後來逐漸演變為全民參與的年度購物盛事，成為結合時尚、消費、優惠與歡樂氣氛的購物嘉年華。為迎合南加州廣大華裔消費族群的購物習慣與節慶文化，南海岸購物中心也特別響應這股雙11購物熱潮，推出充滿驚喜的滿額贈禮活動，讓華裔朋友不必遠赴亞洲，也能在南加州體驗熱鬧歡騰的雙11購物樂趣，同時邀請各族裔消費者一同加入這場購物盛會。

雙11不只是購物的好時機，更是犒賞自己、寵愛家人及提前選購佳節禮物的歡樂時刻。南海岸購物中心今年特別推出兩級滿額贈禮優惠，讓喜愛精品時尚、珠寶配飾及精緻生活用品的消費者，在享受購物樂趣之餘，還能收穫額外回饋。

11月10日及11日兩天，顧客在符合資格的商店當日消費稅前累計金額超過3,800美元，即可獲贈111美元購物禮卡；消費超過28,000美元，可獲贈888美元購物禮卡！ 為雙11購物盛會增添喜氣與歡樂氣氛。活動允許顧客合併不同商店的購物收據計算消費金額，無須在單一商店一次購足。無論是選購心儀已久的精品包款、珠寶首飾，或為親友精挑細選節慶禮物，都能將符合資格的消費合併計算，讓購物行程更加靈活盡興。符合兌換資格的顧客，只需攜帶當日購物收據，前往南海岸購物中心一樓（Level 1）、Jewel Court附近的指定兌換地點，即可辦理領取禮卡。兌換時須提供姓名、電話號碼及有效身分證件，參加者須年滿18歲。數量有限，送完為止。

部分商店及消費項目不適用本次優惠，包括Macy's、Macy's Men's Store、Macy's Home Store、Nordstrom、Bloomingdale's等百貨公司，以及Chanel、Segerstrom Center for the Arts和The Westin South Coast Plaza及任何商店的禮品卡或禮券，也不得列入滿額消費計算。顧客可向購物中心禮賓服務處（Concierge）或網站洽詢詳情。

隨著歲末佳節腳步接近，正是為自己添購心愛精品、為親友準備驚喜好禮的絕佳時機。南海岸購物中心邀請民眾把握11月10日至11日的雙11購物狂歡盛會，呼朋引伴、開心逛街，在琳瑯滿目的時尚精品中尋找心頭好，享受購物與贈禮的雙重喜悅，為今年的節慶購物季揭開歡樂序幕！