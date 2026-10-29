拉丁假期熱賣「2027巴西嘉年華」2月10日出發 快訂

被稱為世界上最大狂歡節的「巴西嘉年華」，每年以超過十萬人觀賞的總決賽帶到最高潮，它更獲得「地表上最偉大的表演」美譽。拉丁假期即將帶團探訪此轟動全球的年度盛會，2027年2月10日出發的巴西嘉年華 + 南美四國16天豪華之旅，現正接受報名中。

拉丁假期指出，巴西全國在每年嘉年華期間都會放假，各大城鎮都會有自己的嘉年華，紛紛舉行派對或遊行，其中，仍屬里約熱內盧的「森巴舞比賽大遊行」最為知名(見圖)，參加者來自巴西各地森巴舞學校，代表著各地區的努力與驕傲。學員與社區居民們都會以一整年心力進行練習與準備，從選定主題、作曲填詞、編舞排練，到服裝製作與花車佈置，各崗位同心協力勢將最好的一面展現給全世界。

排名前六名學校可獲參加總決賽「巴西嘉年華」大遊行，精緻花車及華麗舞者每隊可多達3千至5千人，表演者美艷熱辣，渾身戴滿飾品，也有花車舞者體無衣裝，僅以油彩繪身，以優美舞蹈激情踏步，伴隨花車，全場在舞者激情與觀者盡興下，驚奇連連。

拉丁假期擁有30年安排「巴西嘉年華」旅遊成功與好口碑經驗，推出的 VIP包廂秀票精彩萬分，包廂內不僅供應精美食物，更特請舞王、舞后表演助興，VIP賓客們可一邊欣賞台下壯麗的大遊行，更可近距離觀賞粹練的森巴舞步。

拉丁假期表示，千里迢迢跑到巴西，參加年度盛事嘉年華，再走訪世界聞名的伊瓜蘇大瀑布之外，當然也不能錯過周邊國家的各主要景點，該公司精心挑選：南美兩國10天 ( 加遊阿根廷 )、南美三國12天 ( 再加智利)、南美四國16天 ( 再加祕魯) 等南美精華熱點及順暢路線供選。

「2027巴西嘉年華」由拉丁假期CEO Anthony Cheng親自帶團，他精通當地葡萄牙文，熟悉巴西各界朋友，15年來親力親為，照顧團員們確保行程安全順暢。「2027巴西嘉年華」秀票有限，宜即早訂位，詳情可電 拉丁假期 (626)282-9988分機228 洽 Regina 鄭，網址 www.GoLatin.com 。

拉丁假期的中美洲行程亦精彩紛呈，可安排前往哥斯大黎加、瓜地馬拉、巴拿馬、洪都拉斯、尼加拉瓜、薩爾瓦多。60天前訂團兩人合減 200元 及特價機票。拉丁假期為南美最大航空集團LATAM鑽石代理商、中美洲航空集團 Avianca特價大代理，地址：1721 W. Garvey Ave (2nd Floor), Alhambra, CA 91803。