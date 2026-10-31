全民保險 11/6爾灣、11/7羅蘭崗 健保改革講座報名
本文提醒民眾留意2027年健保開放期、保費上漲與補助新規，並宣傳全民保險在爾灣與羅蘭崗舉辦的健保改革講座。
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本文提醒民眾留意2027年健保開放期、保費上漲與補助新規，並宣傳全民保險在爾灣與羅蘭崗舉辦的健保改革講座。
2027年健保開放期將於11月1日正式開始，很多人收到續保通知，發現收入沒有增加，明年的保費卻暴漲？高昂的醫療保費讓許多人萌生退意，覺得平時很少看醫生，打算不繼續購買健康保險。可以不常看醫生，但能承擔一次大病的費用嗎？
美國是全球醫療費用最高的國家之一，同樣的疾病，美國的醫療費用可能是亞洲國家的數倍甚至十幾倍，高昂的醫療帳單可能拖垮整個家庭。因此，健康保險是每一個家庭最不可忽略的規劃之一。2027年加州健保保費平均漲幅約9.9%，對許多家庭造成不少負擔，與此同時，最新法規出爐，加州全保 "Covered California" 將不再接受非綠卡持有者或是非公民的申請人獲取保費補助，這將對持有工卡或其他簽證的申請人帶來極大的衝擊。
面對昂貴的保費，想換成較便宜的HMO計畫，又不知道怎麼選擇醫療網。很少看醫生，只買了最基本的銅計畫，不小心進了急診室，數千元的帳單後悔不已。沒有注意保費是否每個月都有扣款，等到要用的時候才發現保險早已失效。明明有保險，醫生卻不收，又應該如何處理？健康保險不是有買就好，選錯健保計畫，不只多繳保費，還可能看不到原來的醫生。
2027年健保開放期於2026年11月1日起直到2027年1月31日截止，錯過這段時間，除非滿足特殊條件，例如：從外州搬到加州，結婚，生小孩，失去公司保險等原因才能在事件發生的60天內購買健康保險。
「全民保險」資深健保專家於洛杉磯現場舉辦「2027健康保險講座」。講座將分析最新健保福利、2027年健保重大改革以及買完保險後必須要注意的事項。
線上報名：https://dub.sh/2027Health；電話報名撥打：626-873-1618
講座地點：
11月6日週五10:00–11:30 AM爾灣場：980 Roosevelt #200A, Irvine, CA 92620
11月7日週六10:00–11:30 AM羅蘭崗場：17506 Colima Rd., #201, Rowland Heights, CA 91748
「全民保險」幫助企業與社區每個家庭，打造優質的保險理財規劃，提供各項年金、長期護理、退休計畫、資產配置、老人保險、個人醫療保險、團體醫療保險、汽車房屋保險、商業保險、人壽保險、遺產規劃、信託規劃等。羅蘭崗總公司電話626-363-2228；爾灣分公司電話949-943-1789。網址: www.anyinsurances.com
2027年健保開放期自2026年11月1日開始，至2027年1月31日截止；若錯過，通常只能在搬家、結婚、生子或失去公司保險等特殊情況下，於60天內申請。 文中指出2027年加州健保保費平均漲幅約9.9%，且Covered California將不再接受非綠卡持有者或非公民申請保費補助，對工卡或其他簽證持有人影響很大。 講座將於11月6日10:00–11:30 AM在爾灣、11月7日10:00–11:30 AM在羅蘭崗舉行，可透過線上連結dub.sh/2027Health或電話626-873-1618報名。
精華 FAQ
2027年健保開放期自2026年11月1日開始，至2027年1月31日截止；若錯過，通常只能在搬家、結婚、生子或失去公司保險等特殊情況下，於60天內申請。
文中指出2027年加州健保保費平均漲幅約9.9%，且Covered California將不再接受非綠卡持有者或非公民申請保費補助，對工卡或其他簽證持有人影響很大。
講座將於11月6日10:00–11:30 AM在爾灣、11月7日10:00–11:30 AM在羅蘭崗舉行，可透過線上連結dub.sh/2027Health或電話626-873-1618報名。
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