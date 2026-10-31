我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

林肯號水兵跳海輕生獲救竟面臨懲處 被控裝病逃勤務 家屬批不公

沈伯洋辯論猛攻營養午餐 蔣萬安嗆：傷害多少家長學生一句道歉都沒有

全民保險 11/6爾灣、11/7羅蘭崗 健保改革講座報名

洛杉磯訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
掃碼註冊講座
掃碼註冊講座

AI摘要

文章摘要整理：

本文提醒民眾留意2027年健保開放期、保費上漲與補助新規，並宣傳全民保險在爾灣與羅蘭崗舉辦的健保改革講座。

2027年健保開放期將於11月1日正式開始，很多人收到續保通知，發現收入沒有增加，明年的保費卻暴漲？高昂的醫療保費讓許多人萌生退意，覺得平時很少看醫生，打算不繼續購買健康保險。可以不常看醫生，但能承擔一次大病的費用嗎？

美國是全球醫療費用最高的國家之一，同樣的疾病，美國的醫療費用可能是亞洲國家的數倍甚至十幾倍，高昂的醫療帳單可能拖垮整個家庭。因此，健康保險是每一個家庭最不可忽略的規劃之一。2027年加州健保保費平均漲幅約9.9%，對許多家庭造成不少負擔，與此同時，最新法規出爐，加州全保 "Covered California" 將不再接受非綠卡持有者或是非公民的申請人獲取保費補助，這將對持有工卡或其他簽證的申請人帶來極大的衝擊。

面對昂貴的保費，想換成較便宜的HMO計畫，又不知道怎麼選擇醫療網。很少看醫生，只買了最基本的銅計畫，不小心進了急診室，數千元的帳單後悔不已。沒有注意保費是否每個月都有扣款，等到要用的時候才發現保險早已失效。明明有保險，醫生卻不收，又應該如何處理？健康保險不是有買就好，選錯健保計畫，不只多繳保費，還可能看不到原來的醫生。

2027年健保開放期於2026年11月1日起直到2027年1月31日截止，錯過這段時間，除非滿足特殊條件，例如：從外州搬到加州，結婚，生小孩，失去公司保險等原因才能在事件發生的60天內購買健康保險。

「全民保險」資深健保專家於洛杉磯現場舉辦「2027健康保險講座」。講座將分析最新健保福利、2027年健保重大改革以及買完保險後必須要注意的事項。

線上報名：https://dub.sh/2027Health；電話報名撥打：626-873-1618

講座地點：

11月6日週五10:00–11:30 AM爾灣場：980 Roosevelt #200A, Irvine, CA 92620

11月7日週六10:00–11:30 AM羅蘭崗場：17506 Colima Rd., #201, Rowland Heights, CA 91748

「全民保險」幫助企業與社區每個家庭，打造優質的保險理財規劃，提供各項年金、長期護理、退休計畫、資產配置、老人保險、個人醫療保險、團體醫療保險、汽車房屋保險、商業保險、人壽保險、遺產規劃、信託規劃等。羅蘭崗總公司電話626-363-2228；爾灣分公司電話949-943-1789。網址: www.anyinsurances.com

精華 FAQ

  • 2027年健保開放期自2026年11月1日開始，至2027年1月31日截止；若錯過，通常只能在搬家、結婚、生子或失去公司保險等特殊情況下，於60天內申請。

  • 文中指出2027年加州健保保費平均漲幅約9.9%，且Covered California將不再接受非綠卡持有者或非公民申請保費補助，對工卡或其他簽證持有人影響很大。

  • 講座將於11月6日10:00–11:30 AM在爾灣、11月7日10:00–11:30 AM在羅蘭崗舉行，可透過線上連結dub.sh/2027Health或電話626-873-1618報名。

保險 健保 保費

上一則

加州哪些人可享「零保費」還有超多福利門診5元、藥免費

下一則

憂物價、遣返 不少華人選民化為投票動力

延伸閱讀

年度健保投保期將展開 專家籲勿忽略健保公司通知

年度健保投保期將展開 專家籲勿忽略健保公司通知
2027歐記健保11/1開放投保 關鍵3事保荷包

2027歐記健保11/1開放投保 關鍵3事保荷包
中西部新年度健保費普漲 威州21.7%最高

中西部新年度健保費普漲 威州21.7%最高
林大衛保險提醒 紅藍卡健保轉換12/7止

林大衛保險提醒 紅藍卡健保轉換12/7止
2027年保費恐增12% 檢視醫保有3重點

2027年保費恐增12% 檢視醫保有3重點
白卡新規衝擊 芝窮人醫院免費醫療需求暴增

白卡新規衝擊 芝窮人醫院免費醫療需求暴增

熱門新聞

11月3日起，所有來美旅客登機前簽署健康聲明，確認21天內未曾到訪剛果。圖為美國入境示意圖。（記者邵敏／攝影）

「不簽不能登機」來美者須簽此聲明 包括公民、綠卡

2026-10-25 14:07
沿著Three Rivers Heritage Trail騎進匹茲堡，廖守三用Ride with GPS和Strava規劃每天的路線。（廖守三提供）

台男辭工程師 62天騎車橫跨美國 住宿費只花300元

2026-10-28 20:12
一名64歲華女按摩店經營者涉嫌提供色情服務，向警方承認每月替七、八名男客提供手部性服務。(Marathon County Sheriff's Department)

每月替多名客人「打手槍」 64歲華女：不敢請員工

2026-10-16 15:23
Samuel Sey（右）與妻子Annie合影。Sey遭ICE拘留後，友人發起募款，協助其妻兒支付生活開銷及法律費用。（圖取自GiveSendGo募款頁面）

曾喊「愛美國就該支持ICE」 他如今在機場被ICE帶走

2026-10-26 14:00
一名曾持美國出生證明的精神疾病男子遭ICE拘留近10個月，其公民身分仍有爭議。（示意圖，路透）

有美國出生證明 仍遭ICE關近10月 只因他一舉動

2026-10-28 14:23
「加州全保」（Covered California）2027年取消部分投保人的保費補助。（記者邵敏／攝影）

華人夫妻醫保每月12元 明年變2000多 「一家抱頭痛哭」

2026-10-30 20:27

超人氣

更多 >
華人夫妻醫保每月12元 明年變2000多 「一家抱頭痛哭」

華人夫妻醫保每月12元 明年變2000多 「一家抱頭痛哭」
與黃仁勳關係密切 中籍女高管疑是間諜 驚人履歷遭起底

與黃仁勳關係密切 中籍女高管疑是間諜 驚人履歷遭起底
10家連鎖餐廳 被曝大量用微波爐加熱餐點

10家連鎖餐廳 被曝大量用微波爐加熱餐點
最新報告：共和黨將贏2激戰區參院席次 民主黨拿下眾院

最新報告：共和黨將贏2激戰區參院席次 民主黨拿下眾院
南加婦花20多萬長住郵輪養老 如今船停、滯留海外

南加婦花20多萬長住郵輪養老 如今船停、滯留海外