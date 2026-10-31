南加州亞美公義促進中心(AJSOCAL) 43周年晚宴 表彰亞裔
南加州亞美公義促進中心AJSOCAL在洛杉磯舉辦43周年晚宴，邀集各界領袖齊聚，並表揚多位推動亞裔權益與社會正義的傑出代表。
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南加州亞美公義促進中心AJSOCAL在洛杉磯舉辦43周年晚宴，邀集各界領袖齊聚，並表揚多位推動亞裔權益與社會正義的傑出代表。
日前，南加州亞美公義促進中心(AJSOCAL)於洛杉磯市中心的威斯汀博納旺蒂爾酒店(The Westin Bonaventure Hotel)，舉辦了第43屆週年慶典晚宴（見圖），匯聚來自法律、慈善、商業、政府、藝術及娛樂界的500多位領袖，共同慶祝這場以「團結同行，攜手前進(UNITED IN ACTION: CHARGING FORWARD)」為主題的盛會。
當晚由屢獲殊榮的記者兼故事敘述者David Ono擔任主持，並邀請Nobuko Miyamoto帶來感人至深的演出。現年86歲的她，至今仍積極投身社會運動，並持續在亞裔美國人運動中扮演先驅者的重要角色。
AJSOCAL亦表揚了四位傑出的領袖，肯定他們對社會的貢獻，以及對追求正義的堅定承諾。他們的努力正為塑造一個更加公平、公正的未來發揮重要影響：
Cecillia Wang，美國公民自由聯盟(ACLU)全國法律主任Joseph Ileto勇氣獎(Joseph Ileto Courage Award)；Ann Burroughs，日裔美國人國家博物館(JANM)總裁兼執行長，正義傳承獎(Legacy in Justice Award)；Peter與Jihee Huh，慈善家及社會運動倡議者，正義催化獎(Catalyst for Justice Award)；Morrison Foerster，正義實踐獎(Justice in Action Award)。
晚宴以「團結同行，攜手前進（UNITED IN ACTION: CHARGING FORWARD）」為主題，象徵凝聚各界力量共同推動亞裔權益與社會正義，也展現持續向前的行動精神。 當晚由屢獲殊榮的記者兼故事敘述者David Ono主持，並邀請86歲的Nobuko Miyamoto演出。她長年投入社會運動，也是在亞裔美國人運動中具代表性的先驅人物。 AJSOCAL表揚Cecillia Wang獲Joseph Ileto Courage Award、Ann Burroughs獲Legacy in Justice Award、Peter與Jihee Huh獲Catalyst for Justice Award，以及Morrison Foerster獲Justice in Action Award。
精華 FAQ
晚宴以「團結同行，攜手前進（UNITED IN ACTION: CHARGING FORWARD）」為主題，象徵凝聚各界力量共同推動亞裔權益與社會正義，也展現持續向前的行動精神。
當晚由屢獲殊榮的記者兼故事敘述者David Ono主持，並邀請86歲的Nobuko Miyamoto演出。她長年投入社會運動，也是在亞裔美國人運動中具代表性的先驅人物。
AJSOCAL表揚Cecillia Wang獲Joseph Ileto Courage Award、Ann Burroughs獲Legacy in Justice Award、Peter與Jihee Huh獲Catalyst for Justice Award，以及Morrison Foerster獲Justice in Action Award。
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