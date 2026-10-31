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《少林金剛拳》英文版 透過亞馬遜發行

洛杉磯訊
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Shaolin Vajra Fist (少林金剛拳) 英文版封面
Shaolin Vajra Fist (少林金剛拳) 英文版封面

AI摘要

文章摘要整理：

李躍雲將英文武術專著《少林金剛拳》透過亞馬遜KDP發行，以圖文並茂方式介紹少林金剛拳二十八式，並呈現其師承脈絡與傳承歷史。

2026年10月22日，由中國武術七段、國家一級裁判、首批國家級段位考評員、昆明市非物質文化遺產項目「恆式御林武術」傳承人李躍雲(Jack Li)編著的英文武術專著《少林金剛拳》(Shaolin Vajra Fist)正式透過美國亞馬遜Kindle Direct Publishing(KDP)平台出版發行，為中華傳統武術的海外傳播增添了新的成果。

該書由Yueyun Li（李躍雲）著，Ling Zhang、Nova Dannuo Li負責攝影，採用英文編寫，期望藉助國際出版平台，讓更多不同國家和地區的讀者接觸中國傳統武術，進一步促進中外武術文化交流。購書連結： https://www.amazon.com/dp/B0HP5GV8PT。

全書共70頁，以清晰易懂的英文講解和精美的圖片，生動地介紹了中國傳統武術少林金剛拳，系統的介紹了少林金剛拳完整的二十八式拳法，涵蓋動作要領、技術特點及習練方法，旨在幫助海外武術愛好者更深入地了解中國傳統拳術的技藝特色與文化內涵。

《少林金剛拳》不僅是一部傳統武術教學著作，也是一份記錄武術師承、傳承歷史與文化精神的資料。書中收錄了相關武術前輩的歷史照片、作者的習武經歷，以及恆式御林武術傳承譜系，呈現傳統武術在長期發展過程中的師承脈絡與傳承歷程。

作者李躍雲師承武術家張靜和，多年來致力於中國傳統武術的研習、教學、研究與傳播。此次以英文出版《少林金剛拳》，是其長期從事武術實踐與文化整理的一項成果，也為海外讀者提供了透過英文資料認識少林拳法及相關傳統武術文化的途徑。

李躍雲表示，本書專為習武者、武術愛好者以及對中國歷史文化感興趣的讀者而作，巧妙地融合了教學、圖片資料、個人經歷和文化傳承。它既是學習和複習的寶貴參考資料，又尊重了傳統武術核心的師徒傳承的持久傳統。

作者李躍雲
作者李躍雲

精華 FAQ

  • 該書於2026年10月22日正式透過美國亞馬遜 Kindle Direct Publishing（KDP）平台出版發行，藉由國際出版管道拓展中華傳統武術的海外傳播。

  • 全書共70頁，以英文和圖片系統講解少林金剛拳完整的28式拳法，內容涵蓋動作要領、技術特點與習練方法，方便海外讀者理解。

  • 作者希望本書不僅成為武術教學與複習參考，也能記錄師承歷史、武術前輩照片與傳承譜系，讓更多人透過英文認識中國傳統武術文化。

亞馬遜

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