盛況空前，群英薈萃！2026創享家Alpha G年度盛典隆重舉行

Tiffany總裁接受採訪（圖片由互惠理財提供）

以「山海領袖營｜守初心·創未來」為主題的2026創享家Alpha G年度盛典隆重舉行！來自全美20多個州的保險理財與房地產行業菁英、傑出領袖及優秀團隊代表齊聚一堂，共襄盛舉。盛典集年度榮耀頒獎、AI科技創新、商業地產與微地產項目交流、未來戰略規劃於一體，展現出Alpha G強大的團隊凝聚力與行業影響力。

Tiffany總裁致詞（圖片由互惠理財提供）

作為Alpha G的領航者，Tiffany總裁以卓越的領導力、前瞻性的戰略眼光和非凡的資源整合能力，持續推動團隊跨地區、跨領域發展。從保險理財到房地產，從專業人才培養到創新業務布局，Tiffany總裁不斷凝聚全美菁英力量，帶領Alpha G開拓更加廣闊的發展空間。

Tiffany總裁致詞（圖片由互惠理財提供）

榮耀加冕，群星閃耀！ 年度頒獎典禮隆重舉行，來自全美各地的優秀菁英與傑出團隊共登榮耀舞台，見證卓越成就，彰顯Alpha G強大的人才實力與團隊精神。

參觀商業地產（圖片由互惠理財提供）

年會合影（圖片由互惠理財提供）

科技賦能，布局未來！ 本屆盛典聚焦AI技術與行業創新，探索人工智慧在保險理財、房地產及客戶服務領域的應用，進一步明確未來發展目標，以科技創新提升專業服務能力。

年會合影（圖片由互惠理財提供）

商業地產與微地產成為本屆盛典的另一大亮點。 Alpha G圍繞優質商業地產、微地產投資模式及多元化資產配置展開交流，並安排獨家項目實地考察，幫助團隊深入了解房地產市場機遇、項目價值與長期發展潛力，進一步拓寬專業服務與業務發展的新方向。

晚宴（圖片由互惠理財提供）

晚宴現場（圖片由互惠理財提供）

立足華人社區，守護家庭未來。 在Tiffany總裁的引領下，Alpha G始終堅持以客戶需求為中心，致力於幫助更多華人家庭做好風險保障、退休規劃、房地產配置與財富傳承，提供更加全面、專業、長遠的家庭財富規劃服務。

特斯拉試駕（圖片由互惠理財提供） 頒獎（圖片由互惠理財提供）

山海為證，初心不改；群英聚力，共創未來！ 此次年度盛典不僅是全美保險理財與房地產行業菁英的一次盛大聚會，更是Alpha G凝聚行業力量、明確戰略方向、邁向新征程的重要里程碑。在Tiffany總裁的帶領下，Alpha G將繼續以專業為根基、以科技為動力、以創新為引領，攜手全美菁英，共創輝煌未來！