大莊家賭場度假村榮獲康泰納仕旅行者、AAA殊榮

AI摘要 文章摘要整理： 大莊家賭場度假村同時獲《康泰納仕旅行者》與AAA肯定，躋身南加州最佳度假村、AAA十大賭場度假村及四鑽名單，彰顯其完整高品質度假體驗。

大莊家賭場度假村 ( Pechanga Resort Casino ) 近日同時獲得「康泰納仕旅行者」( Condé Nast Traveler ) 與「美國汽車協會AAA」兩大旅遊界具公信力機構頒發殊榮，以表揚大莊家卓越的度假村體驗。

在「康泰納仕旅行者」2026年讀者之選大獎（Readers' Choice Awards）中，大莊家獲選為南加州 最佳度假村之一。該份權威旅遊刊物的榜單僅有15家度假村入選，「大莊家賭場度假村」以94.02分的讀者評分登榜，成為加州唯一一家入選的賭場度假村，亦是全美僅有的兩家之一。

大莊家指出，此次有近80萬名「康泰納仕旅行者」讀者參與該刊第39屆讀者之選大獎投票 ，讀者們為度假村、酒店、航空公司、水療中心、郵輪公司及旅遊目的地等旅遊業界各領域中最喜愛的體驗做出評分。

在此之前，大莊家賭場度假村甫獲「美國汽車協會AAA」頒發另一項重要殊榮，獲選為AAA十大賭場度假村（Top 10 Casino Resorts）之一。這份全新出爐的榜單，旨在表揚全美各地結合博彩娛樂與住宿、餐飲以及其他設施等提供完整度假體驗的賭場度假勝地。

除了躋身AAA十大賭場度假村之列，大莊家賭場度假村更於2026年第25度榮獲「AAA四鑽獎」（Four Diamond Award），是今年特曼庫拉市僅有的兩家獲得四鑽評級的酒店之一。酒店必須符合AAA訂立在清潔、舒適及待客服務方面的標準，方可納入AAA鑽石評級計劃。

餐飲方面，大莊家旗下的著名餐廳「The Great Oak Steakhouse」 牛排屋已第15度榮獲AAA四鑽獎，該牛排屋為2026年特曼庫拉市唯一獲得四鑽獎的餐廳，早自2011年起每年均獲此殊榮。

做為全美規模最大的賭場度假村之一，「大莊家賭場度假村」在南加州特曼庫拉谷提供一站式的完整度假體驗。度假村鄰近特曼庫拉谷酒鄉（Temecula Valley Wine Country），吸引了來自區內、全國甚至世界各地的賓客，匯聚博彩娛樂、酒店住宿、餐飲美饌、娛樂表演、高爾夫球及水療體驗等多元尊貴休閒體驗（見圖）。「大莊家賭場度假村」由印第安原住民Pechanga族人擁有並經營，位45000 Pechanga Parkway, Temecula, CA ，距洛杉磯約一個半小時車程，詳覽Pechanga.com。