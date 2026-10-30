聖蓋博市議員Denise Menchaca丹妮絲曼查卡 拚連任

聖蓋博市議員的Denise Menchaca，尋求11月選舉連任。

AI摘要 文章摘要整理： 聖蓋博市議員暨市長Denise Menchaca宣布尋求連任，主打公共安全、基礎建設、社區服務與文化保存，並強調自己長年深耕地方、盼續獲華裔選民支持。

丹妮絲-曼查卡 （Denise Menchaca）表示，聖蓋博市是一個充滿活力且多元化的社區，能夠為讓這座城市如此特別的居民服務是我的榮幸。競選連任聖蓋博市市議員，是為了繼續傾聽民意、積極參與社區事務並實際為社區服務，因為我們社區的每個聲音都至關重要，希望得到華裔 選民的支持。

曼查卡對公共服務的奉獻始於她擔任聖蓋博聯合學區董事會成員八年以及洛杉磯 縣委員的經歷。她目前仍在多個公民和社區組織中擔任職務，包括聖蓋博扶輪社候任主席、聖蓋博谷全國婦女政治聯盟副主席、211洛杉磯縣董事會成員、聖蓋博希望獅子會和美籍華人聯盟成員，以及德爾瑪繼續教育高中校務委員會前主席。她也代表市政府擔任聖蓋博谷蚊蟲控制區董事會副主席。

身為社區公認的領袖，曼查卡榮獲多項殊榮，包括國會議員趙美心頒發的聖蓋博傑出國會女性獎、加州華人商會頒發的傑出女性榜樣獎、墨西哥裔美國機會基金會頒發的年度全國拉丁裔女性獎、美國癌症協會頒發的年度志願者獎，以及加州學校管理人員協會頒發的金蘋果獎。

她致力於保護城市的歷史風貌，引導智慧發展，透過支持第一線緊急應變人員來保障公共安全，為青少年和老年人提供服務，改善基礎設施，並負責任地管理地方稅款，造福所有居民。

丹妮絲-曼查卡表示，非常榮幸獲得洛杉磯華人公民聯盟的支持。該聯盟是一個備受尊敬的民權組織，致力於維護我們社區的權益。身為該聯盟十年的成員，我親眼見證了他們的倡議如何賦能青年，培養下一代領導者。我由衷感謝他們一直以來的支持，並為能與他們攜手捍衛我們共同的事業和價值觀而感到自豪。

丹妮絲-曼查卡曾兩次當選該市市議員，2025年4月1日，正式就任聖蓋博市市 長，開啟她第二任市長任期。她在2017年3月首次當選聖蓋博市議會議員， 於當時正值新冠疫情最嚴峻的2020年3月就任市長。在2022年11月丹妮絲成功連任，創造了歷史。她不僅是首位當選聖蓋博市市議員的拉丁裔女性，同 時也是首位擔任聖蓋博市市長的拉丁裔女性。

她在目前五位市議員中，任職時間最長，見證該市約九年間的變化。令她印象最為深刻的，包括對使命大劇院（Mission Playhouse）的維護。曼查卡說，維護大劇院的成本高昂，在新冠疫情期間，有想要出售它的聲音出現。民眾在市議會上討論了長達五個小時。

在曼查卡擔任市議員期間，市府發展出多項利民的實用項目成果。例如，聖蓋博的財政狀況在三、四年間轉危為安，實現穩步提升，脫離州政府的財政風險名單；市府設立居民「個案諮詢經理」一職，任何居民不管有什麼問題都可以前來諮詢，並提供任意語言服務，在設立的第一年間，服務超過400人；市府還積極幫助當地小企業發展，在市府社交帳號積極幫他們宣傳。

曼查卡是聖蓋博市100多年歷史上第一位西裔女性市議員。她在擔任市議員前，曾做過八年的聖蓋博聯合學區教委。她說，未來想繼續將聖蓋博打造成「每一代人，每一種文化的盛地。」她說，這座城市不僅有年長者、年輕人，還有孩子和單身者，不同文化社區。她想要從不同方面將聖蓋博市打造成所有人都喜愛的城市。

曼查卡表示，記得有人跟我說，請你務保住聖蓋博大劇院。j1927年修建的聖蓋博大劇院，位列國家歷史紀錄冊（National Register of Historic Places）。經過民眾討論，在市議會和社區的共同努力下，開啟了一筆基金用於它的修復。雖然起初這筆資金不多，但至少開了頭，讓這座歷史建築得以保存。

曼查卡若獲連任，她將在城市基礎建設、公共安全、促進商業發展，增強社會服務等方面鞏固、加強。她舉例，聖蓋博市一直沒有自己的社會服務部，不過最近一年市府與華埠服務中心合作，開啟了社會服務相關事項，在開始後的10個月內，為眾多民眾提供了便捷服務。現場還有會講中文的員工提供多語言服務。

丹妮絲-曼查卡希望聖蓋博市選民，11月3日投票給自己，繼續服務社區。

曼查卡在社區活動中。

丹妮絲-曼查卡希望聖蓋博市選民，11月3日投票給自己，繼續服務社區。