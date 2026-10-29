林大衛保險提醒 紅藍卡健保轉換12/7止

林大衛保險提醒長者及早檢視醫療保障。

AI摘要 文章摘要整理： 林大衛保險提醒華裔長者把握Medicare年度轉換期至12月7日，仔細比較新年度保費、醫療網絡與藥物承保，避免影響2027年保障。

隨著2027年度聯邦醫療保險 （Medicare，俗稱紅藍卡 ）年度開放轉換期，林大衛保險特別提醒華裔耆英長者，把握即日起至12月7日的申請期限，仔細檢視現有醫療保障（見圖），了解新年度保費、給付內容及醫療服務網絡的變化，確保新一年的醫療保障符合自身健康需求與經濟狀況。

根據聯邦醫療保險及醫療補助服務中心(CMS)公布的資訊，符合資格的受益人可在此期間更換聯邦醫療保險優勢計劃（Medicare Advantage，又稱Part C）、加入或更換處方藥保險計劃(Part D)，也可依個人資格與需求，調整原有的聯邦醫療保險保障方式。新選擇的計劃通常自2027年1月1日起生效。

林大衛保險指出，每年各家保險公司的計劃內容都可能有所調整，包括每月保費、看診自付額、處方藥承保範圍，以及醫師、醫院和藥房的合作網絡。因此，長者不應只看保費高低，也應確認原本熟悉的家庭醫師、專科醫師及常用藥物是否仍在新年度計劃的保障範圍內。

對於不少長者不熟悉的Advantage HMO與PPO計劃，公司也提醒民眾，兩者在醫療服務網絡、轉診規定及網外就醫保障等方面可能存在差異，投保前應仔細了解條款，並按照自身就醫習慣作出選擇。

林大衛保險在華人社區服務30多年，代理多家保險公司，業務涵蓋健康、汽車及房屋等多種保險。公司表示，透過比較不同保險公司的產品與承保條件，可協助客戶尋找符合自身需求與預算的保障方案。

總公司熱線1-800-778-8588，微信號topcoinsurance，電子郵件[email protected]。六家分公司分布於北嶺(818-734-1988)、阿罕布拉(626-288-9808)、亞凱迪亞(626-371-0388)、爾灣(949-593-0888)、鑽石吧(909-860-7770)、哈崗(626-667-2000)。網站：www.topcoinsurance.com。