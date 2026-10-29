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核桃谷水務理事林彥廷 11/3選取爭連任

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Michael Y. Lin爭取連任，繼續服務第五選區居民。
Michael Y. Lin爭取連任，繼續服務第五選區居民。

AI摘要

文章摘要整理：

林彥廷首次參選核桃谷水務局第五選區理事，主張以會計與財務專長推動財務監督、供水安全、基礎建設及資安管理。

現任核桃谷水務局(Walnut Valley Water District)第五選區理事，會計師林彥廷(Michael Yen Ting Lin, CPA, MBT)，參加11月3日選舉，爭取連任，繼續服務第五選區居民。

Michael Yen Ting Lin於2026年7月獲任命擔任核桃谷水務局第五選區理事。此次參選是他進入水務局後首次面對選舉。他表示，希望將自身在會計、稅務及財務領域累積的專業經驗帶入公共服務，並持續參與水務政策及財務監督工作。

Michael Y. Lin具有註冊會計師(CPA)資格，曾在四大會計師事務所之一的 PwC(PricewaterhouseCoopers)累積專業經驗，並長期從事會計、稅務、財務、企業諮詢及管理工作。

他獲得領袖們背書支持，有美國聯邦眾議員Judy Chu趙美心，美國聯邦眾議員Young Kim金映玉，加州財務長Fiona Ma馬世雲，加州州參議員Bob Archuleta，加州州眾議員Phillip Chen陳立德，加州州眾議員Mike Fong方樹強，核桃谷水務局副主席2nd President-Edwin M Hilden，三谷市政水務局理事會主席Mike Ti，核桃市市長 Allen Wu、鑽石吧市議員Dr. Chia Yu Teng、鑽石吧市議員Stan Liu，以及眾多地方級縣市官員，社區領袖。

他表示，水務公共服務除了需要政策理念，也需要財務紀律、數據分析、透明度及長期規劃。對水務局而言，財政責任並不只是降低支出，而是在維持可靠供水的同時，審慎評估各項投資與長期成本。

在水費方面，他表示將關注成本與投資之間的平衡，並考量家庭及企業面臨的生活與經營成本壓力。在供水安全方面，則將關注水質監測、基礎設施及專業人力所需資源。

基礎建設部分，他提出持續關注管線、儲水設施、水泵、水表及相關科技，同時重視水務系統的網路資安及客戶資訊保護。

競選網站：www.VoteMichaelLin.org

現任核桃谷水務局第五選區理事，會計師Michael Y. Lin。
現任核桃谷水務局第五選區理事，會計師Michael Y. Lin。

精華 FAQ

  • 他是核桃谷水務局第五選區理事，並在11月3日選舉中爭取連任。這也是他自2026年7月獲任命後，首次面對選舉考驗。

  • 他具有CPA資格，曾任職PwC，長期從事會計、稅務、財務、企業諮詢與管理工作，並表示要把這些經驗帶入水務政策與財務監督。

  • 他關注水費與投資成本的平衡，也重視水質監測、基礎設施維護、專業人力、網路資安，以及客戶資訊保護等議題。

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