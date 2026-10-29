趙美心、戈麥斯 頒NAPCA國會表彰證書

Jimmy Gomez眾議員（前排左）、Judy Chu眾議員（前排中）和NAPCA主席Clayton Fong（前排右）與Ralphs藥房團隊合影。

AI摘要 文章摘要整理： 趙美心與戈麥斯在Medicare開放註冊首日走訪洛杉磯華埠，向NAPCA致意並提醒長者留意醫保、疫苗與母語協助。

聯邦醫療保險(Medicare)在年度開放註冊首日，國會眾議員趙美心 (Judy Chu)與吉米戈麥斯(Jimmy Gomez)前往洛杉磯華埠，與社區長者交流，重點關注語言服務、疫苗 接種，以及長者在12月7日Medicare開放註冊截止日期前需要注意的事項。兩位眾議員並向全美亞太裔耆老中心(NAPCA)頒發了國會表彰證書，主辦方在現場並為社區成員提供疫苗接種服務。

Gomez眾議員的選區包括唐人街、小東京、韓國城和菲律賓鎮，當地使用80多種語言， 他指出了語言服務的重要意義：「對很多亞太裔長者來說，美國醫保系統本就複雜，語言障礙又製造了更多困難。 這也正說明NAPCA這類組織的重要性。」

美國國會亞太裔核心小組榮譽主席趙美心眾議員給予三個簡單提醒，第一，12月7日前，請審查自己的Medicare計劃， 確認醫生和藥物是否仍在承保範圍內，並查看費用是否變化。第二，請諮詢醫生或藥劑師，瞭解哪些疫苗可以保護自身健康。第三，請務必主動尋求幫助，如需要母語協助，諮詢全美亞太裔耆老中心。

趙美心眾議員特別強調乙肝疫苗對亞裔 社區的重要性。乙肝是導致肝癌的主要原因之一，但通過接種疫苗可以有效預防。NAPCA主席Clayton Fong指出，亞太裔占美國慢性乙肝患者的一半以上，其中大多數是第一和第二代移民；然而宣傳教育工作尚未跟上，NAPCA正在積極推動相關合作，加強亞太裔社區的乙肝教育。

NAPCA提供多語種熱線，在全國範圍內免費提供健康保險、開放註冊和福利問題方面的協助。聯繫全美亞太裔耆老中心1-800-683-7427（普通話）、1-800-582-4218（廣東話）、1-800-336-2722（英語）。