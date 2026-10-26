寶爾博物館即日起畢卡索陶藝精品展

藝術大師畢卡索（Pablo Picasso），不僅在繪畫領域開創藝術新局，在晚年更投入陶藝創作，留下近4000件充滿想像力的作品。寶爾博物館（Bowers Museum），即日至2027年2月28日推出「畢卡索的陶藝：羅森鮑姆藏品精選」（Picasso Ceramics from the Rosenbaum Collection）特展，展出63件珍貴陶藝作品，帶領觀眾探索這位20世紀藝術巨匠鮮為人知的創作世界。西班牙駐洛杉磯總領事Gerardo Fueyo Bros（右）出席開幕儀式。

寶爾博物館館長暨執行長Seán O’Harrow（左）開幕致詞表示，畢卡索是現代藝術史上最具影響力的藝術家之一，以開創立體主義、重新定義繪畫藝術而享譽全球。然而，除了繪畫、雕塑之外，陶藝也是他晚年藝術生涯的重要篇章。

西班牙馬拉加大學教授暨特展客座策展人Salvador Haro González（中）熱情的介紹，1946年，畢卡索造訪法國南部小鎮瓦洛里斯（Vallauris），結識陶藝家蘇珊娜與喬治．拉米耶夫婦（Suzanne and Georges Ramié），從此展開長達25年的陶藝探索。自1947年起，他正式投入陶藝創作，將盤、壺、瓶等日常器皿轉化為藝術作品，融入人臉、動物與神話元素，在二維圖像與三維造型之間自由轉換，重新詮釋歷史悠久的地中海陶藝傳統。

此次展覽展出的63件作品，包括畢卡索親自設計模具製作的陶藝品，以及經其授權、由馬杜拉陶藝工坊（Madoura Pottery Workshop）監製的限量版作品。展品呈現畢卡索如何將傳統實用陶瓷轉化為充滿幽默、童趣與創造力的藝術表現，讓觀眾從不同角度認識大師的藝術才華。

展品來自佛羅里達州Boca Raton的Rosenbaum Collection。收藏家Marvin Rosenbaum於1960至1980年代經常前往法國走訪當地藝術家、博物館及畫廊，並參觀畢卡索曾合作的馬杜拉陶藝工坊。

這段經歷讓羅森鮑姆對畢卡索陶藝產生濃厚興趣，開啟長達50多年的研究與收藏。其收藏已超過600件作品，成為研究畢卡索陶藝的重要私人收藏之一。今年秋季首度來到寶爾博物館，與南加州觀眾見面。

除了靜態展品，展覽也結合歷史照片、生動的多媒體內容與互動展示，讓觀眾更深入了解畢卡索的創作歷程。現場設有互動陶輪，可沿著時間脈絡探索其生平與陶藝發展；觸摸體驗區讓民眾親手感受陶藝樣品，認識製作工藝；另有數位陶器設計活動，觀眾可自行繪製圖案並掃描，讓個人創作呈現在大型虛擬陶器上，增添參觀樂趣。

創立於1936年的寶爾博物館，是橙縣重要的文化藝術機構，截至2026年已連續33年獲評為橙縣最佳博物館。館方長期致力於推廣世界各地文化，透過國際特展、教育活動及藝術展演，促進跨文化交流。此次畢卡索陶藝特展，讓南加州民眾無須遠赴歐洲，即可近距離欣賞藝術大師晚年充滿生命力與創意的珍貴作品。

展覽資訊： 即日起至2027年2月28日，寶爾博物館（Bowers Museum）地址：2002 North Main Street, Santa Ana, CA 92706。詳情可至博物館官網www.bowers.org查詢。