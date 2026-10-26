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透明廚房安心看得見 「迦南美食」Rolling Hills Estates新店開張

洛杉磯訊
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南加州知名中餐品牌「迦南美食」（Canaan Chinese Cuisine）近年積極拓展版圖，旗下第四家全新分店於10月28日正式營運。新店採用全透明玻璃的開放式廚房，讓主廚烹飪過程完全公開，希望藉由「製程看得見」的形式，建立起與消費者之間的信任感，讓民眾吃得安心。

迦南美食長期以台灣傳統風味為主要特色，並強調不添加味精的料理方式，持續在南加州華人社區經營發展。此次新店開張，除了延續品牌一貫的料理理念，也透過菜色與烹調方式的調整，融入更多符合在地消費者口味的元素，展現傳統中餐與現代餐飲需求的融合。新店的「招牌炒麵」即便在透明廚房內製作，火候依然掌握得相當扎實，麵條保有中式快炒特有的鍋氣與彈性。

另一道融合中西烹調手法的特色菜「法式牛柳粒」，則展現品牌因應在地口味所做的創新。牛柳經香煎後色澤誘人，內裡依然保持軟嫩多汁，搭配層次豐富的調味，在保留中式料理特色的同時融入西式烹調元素，呈現迦南在傳承傳統中餐之餘，也持續探索多元飲食文化與在地市場口味的嘗試。

除了餐廳經營外，迦南近年也積極發展食品及外送事業，透過中央廚房製作包子、餃類、肉粽、獅子頭、福州魚丸等傳統食品，並採冷鏈方式配送至全美50州；同時提供婚宴、生日、公司活動及大型宴會等外燴服務，從家庭聚餐到大型活動皆可提供客製化餐飲服務。「迦南美食」新店地址：3B Peninsula Center, Rolling Hills Estates, CA 90274。

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