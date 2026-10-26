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菲婭韓美十五週年感恩盛典圓滿舉行

洛杉磯訊
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10月24日，菲婭韓美十五週年感恩盛典隆重舉行。Duarte市長康佳琛（Samuel Kang）親臨現場出席慶典，與業界嘉賓、合作夥伴及百位VIP顧客齊聚一堂，共同見證菲婭韓美十五年來的發展歷程，分享品牌成長的喜悅，並向長期支持品牌的顧客表達誠摯謝意。

Duarte市長 康佳琛（Samuel Kang）親臨祝賀
Duarte市長 康佳琛（Samuel Kang）親臨祝賀

本次盛典以「感恩同行、堅守初心」為主題，透過舞台演出、顧客分享及週年慶祝等環節，回顧品牌十五年來的經營歷程，展現其對專業服務、安全理念及誠信經營的重視。

菲婭韓美創始人-菲婭
菲婭韓美創始人-菲婭

堅持專業與透明經營，重視顧客信賴。菲婭韓美創始人菲婭表示，自創立以來，便堅定恪守安全為本、正品為先、透明經營、拒絕套路的核心營運準則。多年來，品牌始終對標嚴苛的醫療合規體系，全線儀器、醫美耗材均具備正規品牌授權與FDA權威認證，全程執行標準化專業操作，堅決摒棄過度營銷、虛假套路等行業亂象，堅持以專業、正規、透明、安全為立身之本。

實力派歌手Teyler薛浩虎
實力派歌手Teyler薛浩虎

盛典在青年歌手楊紫萍演唱經典歌曲《好日子》的歡樂旋律中拉開序幕。隨後，歌手Teyler薛浩虎登台獻唱，以富有感染力的演出帶動現場氣氛。青年歌手Crystal Zhao則在吉他伴奏下演唱《傳奇》，為活動增添溫馨雅緻的氛圍。

多元的文藝表演與週年慶祝環節交織，為現場嘉賓帶來豐富的視聽體驗，也讓活動在熱烈而溫馨的氣氛中持續進行。十五年來，菲婭韓美強調以服務品質及顧客口碑作為長期經營的基礎，重視與顧客建立持續、穩定的信任關係，而非單純依靠短期市場宣傳。

活動期間，多位資深VIP顧客受邀上台，分享個人接受服務的經驗，以及多年來與品牌相伴的感受。透過顧客的親身分享，現場回顧了品牌與顧客之間長期累積的互動與情誼。

為回饋每位顧客的長久信賴，本次十五週年盛典誠意拉滿，設置了多輪驚喜抽獎、週年專屬限時秒殺、香檳祝酒、蛋糕慶生等多重暖心環節。超高福利回饋、溫馨的儀式場景，展現菲亞韓美感恩回饋、真誠款待的品牌溫度。

主辦方表示，十五週年不僅是品牌發展的重要里程碑，也是重新檢視服務品質、持續提升顧客體驗的契機。未來將繼續秉持專業服務與誠信經營的理念，與顧客及合作夥伴攜手前行。

菲婭韓美Arcadia 店，地址：1245 W Huntington Dr., Suite 212, Arcadia, CA 91007，電話：626-677-0588。

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