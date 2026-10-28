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西來大學秋季博士班開課 東方哲學融入企業管理

洛杉磯訊
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AI摘要

文章摘要整理：

西來大學東方哲學與管理博士班秋季開課，透過禪修、校園與企業參訪及多場講座，結合人間佛教、AI與商業倫理，培養跨領域領導與管理思維。

洛杉磯西來大學(UWest)「東方哲學與管理博士學位」2026年秋季班開幕周順利舉行，學員們參與了七天的密集活動進行學習和交流，真實感受到校方對此專案的高度重視，佛光山西來寺法師們的傾力分享與諄諄教誨，也感受到同學們之間的情誼和熱情關懷。

西來大學東方哲學與管理博士學位課程秉持人間佛教理念，並延續佛光山開山宗長星雲大師的精神遺產，全球首創，旨在深入探討東方哲學思想如何影響創業精神、領導模式及商業倫理。

學員們在七天的活動中除了在西來寺體驗一天半禪修之外，並參觀了美國仁愛醫療集團AHMC Healthcare ( 見圖 ) 、加州大學河濱分校(( UCR))、美國華源食品集團(OCM Global)以及聆聽多場嘉賓演講，包括Sagewater合夥人和谷歌智慧廣告技術主管Fred張的AI開發與應用， 加州州立大學長堤分校榮退教授孫滌博士的易經，成功企業家佛光山弟子Charlie陳也專程從達拉斯前來講解道家禪修原理並帶領大家練習。

於西來寺， 除了禪修和法師的佛學講座，西來寺住持慧東法師與蘭卡斯特博士講授人間佛教，並與學員們討論人工智慧在佛教的應用。另特別舉辦紀念李昌鈺博士並分享他成長、傳奇的經歷以及亞裔美人成功之道的最後一次公開演講。西來大學Ta校長和Shou-Jen Kuo, William Chu, Dariu Long, Bill Y. Chen等教授也分別提供特別講座。

律師張軍和劉龍珠亦前來與學生們講解美國憲法和商法。加州大學河濱分校校長胡仕新博士為天津大學機械系傑出校友，美國工程院院士以及中國工程院外籍院士，助理校長王俊博士亦全程陪同。

西來大學東方哲學和管理博士學位，由美國西部大學聯盟批准，課程設計以東方傳統哲學思想及人間佛教思想為核心，回應當前世界所面臨之重大挑戰，包括經濟動盪、社會衝突、生態危機及人工智慧技術的迅速發展。 該校特色課程吸引了來自中美兩地，不同行業的學員。學生需修54學分，並完成一研究項目，上課方式靈活, 每學期除集中面授課程外，另提供即時、線上課程及完全的網課。

包括成功企業家、新一代創業後起之秀，對東方哲學智慧，尤其對星雲大師人間佛教仰望敬佩的各界人士，以及曾參加去年課程的學員們表示，西來大學博士學位課程物超所值，師資實力雄厚，教學內容豐富，兼顧東方智慧哲學倫理與現代組織的經營和管理，通過一年的學習，開拓了視野，啟發了思維，掌握了更多的東方智慧，豐富完善了生活，對領導力和企業經營加助更深入、更好的理解。

西來大學(University of the West)聯繫電話：855-468-9378，網址：www.uwest.edu，校址：1409 Walnut Grove Ave., Rosemead, CA 91770。

精華 FAQ

  • 課程以東方傳統哲學與人間佛教思想為核心，探討其如何影響創業、領導與商業倫理，並回應當前經濟、社會、環境與AI發展等挑戰。

  • 學員參與7天密集活動，包含1天半禪修、參訪AHMC Healthcare、UCR與OCM Global，並聆聽AI、易經、道家禪修及憲法商法等講座。

  • 學生需修54學分並完成研究項目，課程安排彈性，每學期除集中面授外，還提供即時線上課程與完整網課，方便中美各地學員就讀。

星雲大師 加州大學 谷歌

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