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福全健保獲CMS 4.5星 2027年新增2計畫

洛杉磯訊
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右起：Eric Chan: Lead Community Center Asso...
右起：Eric Chan: Lead Community Center Associate社區中心資深顧問、Martina Lee Strickland（李小珍）: VP of Marketing行銷副總裁、Dr. Magda Lenartowicz, Chief Medical and Innovation Officer、Karen Walker Johnson, CEO of Clever Care Health Plan、Richard Greene, President of Clever Care Health Plan、Adrienne Yi: VP of Sales、Vice President of Stars and Risk Adjustment、and Jayden Vu: Director, Network Management。

AI摘要

文章摘要整理：

福全健保獲CMS 2027年4.5星評級，並推出2項慢性病新計畫與更多補充福利，呼籲民眾在開放投保期仔細比較資格與保障內容。

福全健保(Clever Care Health Plan)日前舉行記者會，宣布旗下聯邦醫療保險優勢計畫(Medicare Advantage)榮獲美國聯邦醫療保險與醫療補助服務中心(CMS)2027年度4.5星評級。同時公布2027年全新醫療福利，包括兩項新計畫、較低的最高自付費用，以及強化的補充福利等。隨著年度開放投保期展開，福全健保行銷副總裁李小珍(Martina Lee Strickland)也提醒華裔長者，選擇健保時應全面了解醫療網絡、藥物給付及各項福利的適用條件。

福全健保重視文化差異，致力提供符合會員文化需求的醫療照護。自2023年以來，會員人數已增長逾三倍，目前超過5萬6000人。此次獲得4.5星評級，體現其對照護品質、會員體驗及改善健康成果的重視。

福全健保執行長凱倫·沃克·約翰遜(Karen Walker Johnson)表示，了解並尊重文化差異的照護不僅是「錦上添花」，更能實際推動更佳的健康成果。當會員能用自己熟悉的語言描述症狀時，更能信任醫療服務提供者，而這種信任正是長期改善照護品質的關鍵。

在2027年福利方面，福全健保推出「全加精選計畫」及「舒息尊選計畫」兩項新方案，專為符合Medicare資格、但不具備Medicare與Medicaid雙重資格，且患有符合條件慢性疾病的人士設計，包括糖尿病、心血管疾病、氣喘及慢性阻塞性肺病(COPD)等。計畫提供廣泛保障、較低的最高自付費用，以及專責照護團隊協調醫療照護。李小珍說明，新計畫推出後，只有紅藍卡的慢性病患者也有了新選擇。

此外，符合資格的計畫中，家庭醫師及專科醫師門診共付額為0美元。強化的補充福利包括健康食品津貼、提高的牙科津貼、非處方產品、中草藥保健品、健身服務，以及針灸與其他東方養生保健福利。

2027年福利也包括靈活福利津貼可按季餘額延用，讓會員在健康食品、牙科、眼鏡、助聽器及非處方產品等類別之間，更靈活地運用福利津貼。會員也可透過完成預防性健康篩檢及健康促進活動，賺取額外的靈活福利津貼。

福全健保首席醫療與創新官瑪格達·萊納托維奇(Magda Lenartowicz)醫師表示，公司與合作醫療服務提供者緊密合作，支持協調照護、協助會員遵循醫囑所訂的治療及用藥方案，並持續做好健康管理。

福全健保總裁理查德·格林(Richard Greene)表示，會員人數增至三倍及新評級，都源於公司始終將會員放在首位的關鍵決策。穩健的財務狀況也讓公司能持續提供會員所仰賴的優質福利。

李小珍表示，福全健保評級由2026年度的4星提升至2027年度的4.5星。她指出，星級評分反映官方評估及會員評價，較高評級也有助公司獲得更多政府資源，用於提升福利、客戶服務及管理品質。

李小珍表示，福全健保深耕社區七年，持續維持穩定的福利與服務。今年市場變動較大，部分大型保險公司退出市場，影響部分華人保戶，長期會員也可能需要重新選擇計畫，民眾如有疑問可與福全健保聯繫。

2027年度Medicare Advantage及Part D處方藥計畫開放投保期為2026年10月15日至12月7日，期間完成的變更通常於2027年1月1日生效。民眾應依健康需求比較計畫，確認福利、服務地區、醫療網絡及申請資格，詳細可去電833-388-2482或zh.clevercaremedicare.com瞭解更多。

精華 FAQ

  • 福全健保旗下Medicare Advantage計畫獲得CMS 2027年度4.5星評級，較2026年度的4星再度提升，代表其在照護品質、會員體驗與健康成果方面表現更受肯定。

  • 2027年新增「全加精選計畫」與「舒息尊選計畫」2項方案，並提供較低最高自付費用、門診共付額0美元，以及健康食品、牙科、非處方產品等補充福利。

  • 民眾應在2026年10月15日至12月7日的開放投保期，比較各計畫的福利、服務地區、醫療網絡與藥物給付，並確認自身資格；需要協助可洽福全健保。

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