Molly Tea盛大進駐 Glendale Galleria開幕人氣熱烈

新式茶飲品牌Molly Tea正式進駐加州知名購物中心Glendale Galleria，於10月23隆重開幕。開幕當天吸引眾多消費者到場支持，現場排隊人潮絡繹不絕，並有當地政商界代表親臨祝賀、頒發賀狀，為品牌在美國市場的發展再添重要里程碑。

本次開幕典禮獲得當地政商界人士熱情支持。Glendale Chamber of Commerce總裁兼執行長Judee Kendall親臨現場祝賀，並頒發賀狀；Glendale市政府資深經濟發展協調員David Crawley Delgado亦到場致意並頒發賀狀，展現地方商業社群對新品牌進駐及區域商業發展的關注。

Glendale Chamber of Commerce總裁兼執行長Judee Kendall頒發賀狀

Molly Tea Glendale店負責人Sora Shu與Guoxin Wang先後致辭，分享品牌發展理念與展望。嘉賓Taguhi Sogomonyan、Amy Chang、Dreame北美零售部主管等共同出席剪綵儀式，見證Molly Tea在 Glendale Galleria正式開幕的重要時刻。

Molly Tea Glendale店負責人Sora Shu接受采訪

Molly Tea Glendale店負責人Sora Shu是一位擁有連續18年創業經驗的IT與科技產業企業家，深耕消費性電子市場。具備極強的產品判斷力及通路拓展落地能力。其創業歷程中， 曾先後成功代理包括Apple（蘋果）、DJI（大疆） 等國際頂級科技品牌，累積了豐富的品牌落地、 市場開發與團隊管理經驗。

Glendale市政府資深經濟發展協調員David Crawley Delgado頒發賀狀

近兩年，將創業重心拓展至美國市場，相繼投資並參與運營了科技產品、茶飲等多元項目，不僅實現商業模式在地化落地，也取得了良好的初期經營成果。負責品牌對接、資源引進與跨境落地管理，是連結中美市場的關鍵執行力量。

此次Molly Tea進駐Glendale Galleria，也展現了其持續探索美國消費市場、拓展品牌發展機會的布局。開幕現場人氣熱烈，門前湧現排隊人潮，現場氣氛熱鬧。開幕限時優惠：所有飲品買一送一，限量好禮免費送。慶新店開幕，推出多重優惠與贈品活動，讓消費者在品嚐特色茶飲的同時，也有機會獲得精美品牌周邊。

開幕大抽獎，10月23日至11月1日，除了飲品優惠與限量贈品，亦推出開幕抽獎活動，為消費者帶來更多驚喜。

獎品包括：特等獎：LiberLive無線智能吉他1台；

一等獎：Dreame L40s Ultra掃地機器人1台；

二等獎：Dreame 口袋型超高速吹風機1台；前200名將獲贈Glendale獨家冰箱貼。

一位消費者分享，自己上午10時15分路過時，原以為隊伍不長，沒想到店員告知，排隊人龍其實早已從店外延伸而來，讓她直呼難以置信。她也表示，店內飲品看起來清爽可口，除了享有買一送一優惠，還拿到了精美禮盒漂亮的粉紅迷你杯，讓她感到非常開心。

Molly Tea Glendale Galleria，地址：1166 Galleria Way, Glendale, CA 91210（鼎泰豐對面）。