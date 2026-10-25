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Molly Tea盛大進駐 Glendale Galleria開幕人氣熱烈

洛杉磯訊
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新式茶飲品牌Molly Tea正式進駐加州知名購物中心Glendale Galleria，於10月23隆重開幕。開幕當天吸引眾多消費者到場支持，現場排隊人潮絡繹不絕，並有當地政商界代表親臨祝賀、頒發賀狀，為品牌在美國市場的發展再添重要里程碑。

本次開幕典禮獲得當地政商界人士熱情支持。Glendale Chamber of Commerce總裁兼執行長Judee Kendall親臨現場祝賀，並頒發賀狀；Glendale市政府資深經濟發展協調員David Crawley Delgado亦到場致意並頒發賀狀，展現地方商業社群對新品牌進駐及區域商業發展的關注。

Glendale Chamber of Commerce總裁兼執行長Judee ...
Glendale Chamber of Commerce總裁兼執行長Judee Kendall頒發賀狀

Molly Tea Glendale店負責人Sora Shu與Guoxin Wang先後致辭，分享品牌發展理念與展望。嘉賓Taguhi Sogomonyan、Amy Chang、Dreame北美零售部主管等共同出席剪綵儀式，見證Molly Tea在 Glendale Galleria正式開幕的重要時刻。

Molly Tea Glendale店負責人Sora Shu接受采訪
Molly Tea Glendale店負責人Sora Shu接受采訪

Molly Tea Glendale店負責人Sora Shu是一位擁有連續18年創業經驗的IT與科技產業企業家，深耕消費性電子市場。具備極強的產品判斷力及通路拓展落地能力。其創業歷程中， 曾先後成功代理包括Apple（蘋果）、DJI（大疆） 等國際頂級科技品牌，累積了豐富的品牌落地、 市場開發與團隊管理經驗。

Glendale市政府資深經濟發展協調員David Crawley Delgad...
Glendale市政府資深經濟發展協調員David Crawley Delgado頒發賀狀

近兩年，將創業重心拓展至美國市場，相繼投資並參與運營了科技產品、茶飲等多元項目，不僅實現商業模式在地化落地，也取得了良好的初期經營成果。負責品牌對接、資源引進與跨境落地管理，是連結中美市場的關鍵執行力量。

此次Molly Tea進駐Glendale Galleria，也展現了其持續探索美國消費市場、拓展品牌發展機會的布局。開幕現場人氣熱烈，門前湧現排隊人潮，現場氣氛熱鬧。開幕限時優惠：所有飲品買一送一，限量好禮免費送。慶新店開幕，推出多重優惠與贈品活動，讓消費者在品嚐特色茶飲的同時，也有機會獲得精美品牌周邊。

開幕大抽獎，10月23日至11月1日，除了飲品優惠與限量贈品，亦推出開幕抽獎活動，為消費者帶來更多驚喜。

獎品包括：特等獎：LiberLive無線智能吉他1台；

一等獎：Dreame L40s Ultra掃地機器人1台；

二等獎：Dreame 口袋型超高速吹風機1台；前200名將獲贈Glendale獨家冰箱貼。

一位消費者分享，自己上午10時15分路過時，原以為隊伍不長，沒想到店員告知，排隊人龍其實早已從店外延伸而來，讓她直呼難以置信。她也表示，店內飲品看起來清爽可口，除了享有買一送一優惠，還拿到了精美禮盒漂亮的粉紅迷你杯，讓她感到非常開心。

Molly Tea Glendale Galleria，地址：1166 Galleria Way, Glendale, CA 91210（鼎泰豐對面）。

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