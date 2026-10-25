舍得老酒節走進洛杉磯 舍得智慧精英俱樂部美國站正式啟動

10月24日，舍得老酒節暨舍得全球智慧精英俱樂部美國啟動儀式在洛杉磯隆重舉行。舍得酒業邀請中美政商界代表、文化人士、策略合作夥伴及老酒收藏家等嘉賓齊聚一堂，以老酒為媒、以文化為橋，共同感受中國傳統白酒的文化魅力，促進中美民間交流，向世界分享中國生活美學與舍得智慧。

舍得酒業董事長兼總裁唐琿透過視訊連線參加了活動並致詞。美國加州聖蓋博市議員吳程遠（John Wu），阿凱迪亞市議員Sharon Kwan，舍得酒業國際事業部總經理朱應才，酒業美國總代理、TMA酒業執行合夥人John Huang，國際獅子會MD4-L2總監、洛杉磯精英會創會會長莫凱勝，美中廣東商會會長張鐵流，Chinesese Union（中國同學會）等嘉賓出席活動並致辭。

加州聖蓋博市議員吳程遠向舍得酒業贈送寓意「大展宏圖」的聖蓋博市成立55週年紀念幣

吳程遠在致辭中肯定舍得酒業將中國老酒文化帶到南加州、推動中美民間文化交流的努力，更是連結人與人的橋樑。並向舍得酒業贈送了寓意「大展宏圖」的洛杉磯聖蓋博市成立55週年紀念幣，表達對進一步促進中美文化交流與合作的期待。

舍得酒業董事長兼總裁唐琿致辭

唐琿透過視頻向現場嘉賓致以歡迎。他表示，老酒是時間的禮物，也是東方生活美學的重要載體。洛杉磯作為多元文化交融之地，舍得老酒節進軍北美的理想起點。目前，舍得酒業產品已進入全球42個國家和地區。此次活動不僅是品牌與產品的展示，更是「與世界分享舍得智慧」品牌理念在北美的實踐。

舍得酒業國際事業部總經理 朱應才

活動現場，「智慧舍得·蘇東坡紀念版」全球上市正式發布。新品以蘇東坡豁達通透的人生哲思為文化內核，融合宋代文人精神與舍得老酒的歲月沉澱。朱應才現場介紹，新品以壇貯老酒為基底，透過產品設計呈現蘇東坡的人生歷程，讓中國文人風骨與千年釀酒文化相互交融，成為向世界傳遞中國文化與時間美學的重要載體。

舍得酒業美國總代理、TMA酒業執行合夥人John Huang 接受采訪

當日，舍得全球智慧精英俱樂部美國站同步啟動。朱應才向首批會員授牌，標誌著舍得智慧在北美的傳播邁出重要一步。未來，俱樂部將凝聚當地華人菁英、本土意見領袖及東方文化愛好者，搭建文化交流與品鑑互動平台。

此外，美國國會眾議員Judy Chu（趙美心）辦公室代表向俱樂部首批會員頒發國會表彰證書，肯定其在白酒文化傳播及中美民間交流方面的貢獻。「舍得知新·東方味蕾計畫」亦於現場正式啟動。該計畫由舍得酒業與China Union共同發起，將支持在美留學生透過課題研究與社會實踐，推廣中國美食美酒文化，助力東方飲食文化走進美國主流市場。

活動期間，舍得限量老酒慈善拍賣同步舉行，全球限量6萬瓶的羊年生肖紀念酒首瓶藏品（NO.001）亮相並引發現場競價。拍賣所得將全數注入舍得全球智慧精英俱樂部慈善基金，用於支持在美青年開展飲食文化推廣、社會實踐及相關公益項目。

此次洛杉磯之行，展現了舍得酒業以老酒為媒介、以文化為核心的國際化探索。未來，在復星賦能下，舍得酒業將持續拓展海外市場，深化中外文化交流，讓中國白酒文化與東方生活智慧走向世界，為全球消費者釀造美好生活。

未來，舍得酒業將持續深化海外市場佈局，持續探索符合當地消費者需求的產品與溝通方式，推動中國白酒從產品輸出走向更深入的品牌交流與文化認同。