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洛杉磯辦公室開幕 護膚品牌Alaris亮相

洛杉磯訊
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ALARIS美國辦公室開幕剪綵儀式，嘉賓合影留念。（ALARIS提供）
ALARIS美國辦公室開幕剪綵儀式，嘉賓合影留念。（ALARIS提供）

華熙生物（688363.SH）洛杉磯辦公室於10月22日在洛杉磯郡阿罕布拉市（Alhambra）ABC Plaza 舉行開幕剪綵儀式。來自大洛杉磯地區的政商界人士、合作夥伴、華人社區代表及媒體嘉賓齊聚現場，共同見證華熙生物北美業務布局的新進展。獲華熙生物戰略投資的美國護膚品牌 Alaris 也在活動中首次正式亮相。

出席開幕典禮的嘉賓與醒獅合影。（ALARIS提供）
出席開幕典禮的嘉賓與醒獅合影。（ALARIS提供）

儀式上，華熙生物董事、副總經理、董事會秘書李亦爭，ABC Group總裁Tiger Law，華熙國際投資公司（Bloomage Investment Inc.）CEO馬秉坤，加州眾議員方樹強，以及Alaris CEO楊天昊先後致辭。

開幕典禮現場舉行傳統醒獅表演。（ALARIS提供）
開幕典禮現場舉行傳統醒獅表演。（ALARIS提供）

華熙生物董事、副總經理、董事會秘書李亦爭代表華熙生物董事長兼總裁趙燕致辭。李亦爭在致辭中介紹，華熙生物是一家以合成生物驅動的生物科技企業，在透明質酸等生物活性原料領域擁有深厚的科研與產業積累，依託合成生物技術平台及全產業鏈能力，持續為國際美妝產業和自身品牌創新提供支撐。

嘉賓為醒獅點睛，慶祝新辦公室開幕。（ALARIS提供）
嘉賓為醒獅點睛，慶祝新辦公室開幕。（ALARIS提供）

此次洛杉磯辦公室落地、Alaris品牌正式出海，是華熙生物國際化戰略的關鍵一步。李亦爭表示：「我們希望將中國原創生物科技、核心原料實力與科學護膚理念扎根北美，結合當地消費者的需求，打造符合國際標準的產品。感謝美國本地合作夥伴一路以來的信任與支持，未來我們將持續開放原料資源、研發平台與技術能力，與本地夥伴深化合作，共同將生物科技在健康與美麗領域的更多可能帶給全球消費者。」

ALARIS首席執行官楊天昊（Tim Yang）在開幕典禮上介紹品牌理念及發展規...
ALARIS首席執行官楊天昊（Tim Yang）在開幕典禮上介紹品牌理念及發展規劃。（ALARIS提供）

華熙國際投資公司（Bloomage Investment Inc.）CEO馬秉坤表示：「華熙美東分公司深耕美國原料業務已經十餘年，美西分部將聚焦終端消費品業務，以洛杉磯辦公室為基礎，持續拓展本地渠道與合作網絡，把優質產品帶給更多北美消費者。我們期待與本地夥伴攜手，推動潤百顏、夸迪、當康等品牌及美國本土孵化品牌Alaris在北美市場穩步發展。」

華熙國際投資公司首席執行官馬秉坤（Mason Ma）在開幕典禮上致辭。（ALAR...
華熙國際投資公司首席執行官馬秉坤（Mason Ma）在開幕典禮上致辭。（ALARIS提供）

隨後，五位致辭嘉賓共同為洛杉磯辦公室剪綵。儀式後舉行香檳酒會，嘉賓在輕鬆的氛圍中交流，並現場體驗Alaris品牌產品。

ALARIS品牌產品及活動伴手禮展示。（ALARIS提供）
ALARIS品牌產品及活動伴手禮展示。（ALARIS提供）

洛杉磯辦公室的啟用，是華熙生物深化北美布局的重要一步。辦公室將作為華熙生物與美國市場溝通合作的窗口，也將支持Alaris品牌在美國的發展。

華熙生物董事、副總經理、董事會秘書李亦爭（Yizheng Li）接受當地媒體採訪...
華熙生物董事、副總經理、董事會秘書李亦爭（Yizheng Li）接受當地媒體採訪。（ALARIS提供）

華熙生物董事、副總經理、董事會秘書李亦爭（Yizheng Li）接受媒體採訪。（...
華熙生物董事、副總經理、董事會秘書李亦爭（Yizheng Li）接受媒體採訪。（ALARIS提供）

Alaris已正式上線

Alaris是誕生於美國的護膚品牌，獲華熙生物戰略投資。品牌秉持「源於自然，成於科學」（From Soil to Science）的理念，以高海拔黑枸杞為核心成分，讓天然成分與生物科技相互成就。

Alaris已於2026年10月16日正式上線，消費者現可透過TikTok Shop及品牌官網www.alarisbeauty.com選購。

楊天昊表示：「Alaris從美國消費者的日常護膚需求出發，將自然靈感與科學配方相結合。我們希望透過用心研發的產品，讓有效、舒適的護膚體驗融入現代生活。」

ALARIS護膚產品系列展示。（ALARIS提供）
ALARIS護膚產品系列展示。（ALARIS提供）

明星產品

• 雙倉緊緻面膜（Dual-Chamber Radiance Firming Mask）：採用上下分區設計，上片主打提亮補水，下片專注緊緻塑形，貼合面部不同區域的護理需求。

• 冰川紫泥面膜（Glacial Purple Clay Sheet Mask）：以 Manicouagan紫泥搭配透明質酸鈉與鋅 PCA，一片幫助肌膚淨化、煥新。

品牌核心成分包括喜馬拉雅黑枸杞、麥角硫因（EGT）、乙醯基六肽-8和咖啡因，分別帶來提亮透亮、健康活力、細紋平滑和煥醒精神的肌膚觀感。

此外，胜肽油珠精華、依克多因果凍噴霧、玫瑰PDRN精華棒三款新品將於2026年11月16日上市。

關於華熙生物

華熙生物成立於2000年，秉持「讓每個生命都是鮮活的」企業使命，持續推動健康與美麗事業的發展。作為一家全球領先的以合成生物驅動的生物科技企業，公司率先實現抗衰核心物質透明質酸的生物製造，市場份額常年全球第一，並以此優勢為基礎打開了對糖生物學和細胞生物學的前沿研究。依託公司建成的全球規模領先的合成生物製造平台，華熙生物致力於將生命科學成果轉化為應用於衰老干預、組織再生等領域的創新解決方案，目前已構建起一個從原料到終端產品，涵蓋醫藥、醫美、營養科學和皮膚科學的整合解決方案，推出了潤百顏、夸迪、米蓓爾、肌活、華熙當康等品牌。

關於Alaris

Alaris是獲華熙生物戰略投資的美國護膚品牌，以「源於自然，成於科學」為品牌理念，以高海拔黑枸杞為核心，將天然成分與生物科技結合。品牌於2026年10月16日上線，現已在TikTok Shop及品牌官網銷售。

官網：www.alarisbeauty.com｜Instagram：@alaris.beauty｜TikTok：@alarisbeauty

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