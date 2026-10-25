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144位選手以球會友 首屆OMNIX杯高爾夫邀請賽圓滿舉行

洛杉磯訊
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Andy Tan（右）奪得個人總桿冠軍。
Andy Tan（右）奪得個人總桿冠軍。

首屆OMNIX杯高爾夫邀請賽 日前在約巴林達鄉村俱樂部（Yorba Linda Country Club）舉行。來自南加州的144位高爾夫愛好者齊聚球場，以球會友、切磋球技，在揮桿競技中增進友誼、促進交流。

賽事結束後，主辦方舉行頒獎晚宴，頒發個人總桿獎、團體總桿獎及多項特別獎項，並安排歌唱、走秀和現場抽獎等活動，為這場體育盛會增添了歡樂氣氛。

首屆OMNIX杯高爾夫邀請賽 日前在約巴林達鄉村俱樂部（Yorba Linda ...
首屆OMNIX杯高爾夫邀請賽 日前在約巴林達鄉村俱樂部（Yorba Linda Country Club）舉行 ，圖為主辦方 宋鑫（Calvin Song，右二） 為各路幕後功臣頒獎。

OMNIX創始人、眾鑫保險創始人及卓越聯盟創始人宋鑫（Calvin Song）表示，舉辦高爾夫邀請賽，不僅是為了讓大家享受運動、結交朋友，也希望借助體育交流，進一步凝聚社區力量，建立長久而穩固的合作關係。

作為一家綜合性保險經紀公司，OMNIX致力於為個人、家庭及企業提供多元化保險服務。公司的服務理念是“以人為本，以家為安”，希望以專業承載責任，以保障守護安心。無論客戶是第一代移民，還是在美國成長的第二代，都希望能夠在他們人生的重要階段，提供值得信賴的服務與支持。

72猛虎A隊獲得團體總桿冠軍
72猛虎A隊獲得團體總桿冠軍

在賽事頒獎環節，72猛虎A隊獲得團體總桿冠軍，野狼高爾夫球隊獲得亞軍，72猛虎B隊獲得季軍。個人總桿方面，Andy Tan奪得冠軍，Shady獲得亞軍，Sam Lim獲得季軍。此外，男子最遠距離獎由嘉賓組Allen Shi獲得，女子最遠距離獎及第五洞最近旗桿獎均由洛杉磯飛狐女子球隊的Lili Li獲得，第十三洞最近旗桿獎則由ACGC聚龍隊的Alex Ung獲得。

頒獎晚宴還安排多輪幸運抽獎、歌唱表演、時裝走秀及十月壽星慶祝等活動。選手、嘉賓與贊助商歡聚一堂，共同分享比賽成果與交流的喜悅。

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