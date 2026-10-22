世界亞裔小姐選美比賽全球總決賽暨金鑽獎頒獎盛典將於12月20盛大舉行

10月18日，第38屆世界亞裔小姐選美比賽全球總決賽暨第8屆洛杉磯亞洲電影節金鑽獎頒獎盛典、第2屆世界亞裔小小姐選美大賽新聞發布會，在洛杉磯工業市WCETV舉行。四十餘位嘉賓齊聚現場，共同支持亞裔人才成長與文化藝術傳播。

發表會在開場舞世界舞蹈集錦《你好》歡快熱烈的氣氛下拉開帷幕，充分展現「多彩亞洲『和諧繁榮」的活動宗旨。發表會由方蕾主持。

美國國際商會執行會長、大賽主席秦嘉豪透過視訊送上寄語。

美國國際商會執行會長、大賽主席秦嘉豪透過視訊送上寄語。總策劃Charles Dong代表品牌方將本屆選美比賽及金鑽獎頒獎盛典活動主辦權正式授權給主辦單位。主辦單位Oceana Blue代表Kerry Yu及共同主辦單位代表Julie Shen介紹了籌備情況，期待以專業的賽事組織與國際資源，為亞裔女性及青少年搭建展示才華、建立自信、走向國際的舞台。

共同主辦代表Julie Shen接受采訪

主辦單位Oceana Blue代表Kerry Yu 接受采訪

評審代表Christina Forten、歷屆主辦單位代表黃冬平、米果網海外華人社群平台創辦人李勵分別致辭，分享對賽事發展、人才培育與平台合作的期待。

總策劃Charles Dong接受采訪

第33屆冠軍Miliya Tao、第34屆冠軍Selina Dai、第37屆冠軍Sissi思思、首屆小小姐榮譽冠軍Eliya Miri先後分享成長經歷與祝福。首屆世界亞裔小小姐冠軍Khloe Tsai與亞軍Zoey Tsai雙胞胎姊妹也登台發言，展現新一代的自信與活力。 Chinese Rose Queen（華裔玫瑰皇后）Alaia Yu也在現場接受了媒體採訪。

評審代表Christina Forten與Chinese Rose Queen（華裔玫瑰皇後）Alaia Yu 接受採訪

合作夥伴及贊助商代表Max Pro Group Inc.總裁James Huang、演員及主持人、中美華人戲劇聯盟創辦人楊洋、美國飛虎隊傳播協會虞清主席，以及資深電影人Sandra Dong等嘉賓分別致辭，表達對賽事及文化交流的支持。 Miss USA第75屆鑽石禧慶典榮譽主席Candy Ding（Honorary Chairwoman of the Miss USA 75th Diamond Celebration）擔任特別嘉賓出席發表會。

Elite Paris簽約國際超模Owen Wang分享了國際舞台經驗。他今年參與了面向全球發行的LV時尚雜誌拍攝，並受邀出席Christian Louboutin等時尚活動，以自身經歷鼓勵年輕參賽者勇敢追夢，拓展國際視野。秘魯設計師Maribel JD則帶來設計分享與時尚展示，為發表會增添亮點。

活動由美國國際商會（AICC）出品、Oceana Blue（Kerry Yu）和Julie Shen主辦、美國全美電視台（AMTV）監製。將於2026年12月20日在洛杉磯太平洋棕櫚度假酒店｛Pacific Palms Resort）舉行，匯集大型紅毯秀、亞洲電影論壇、電影頒獎、全球總決賽及晚宴。主辦單位誠摯邀請參賽者、品牌、媒體及社會各界共同參與，見證美麗、智慧、才藝與文化傳承的精彩綻放。

報名、贊助及合作諮詢：可洽 Julie Shen：909-772-0591或Kerry Yu：503-451-9939。