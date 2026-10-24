南加州首家 MEGA MART韓國超市 10月29日開幕大放送

MEGA MART La Habra

AI摘要 文章摘要整理： MEGA MART南加州首家門市將在La Habra開幕，主打韓國食品、食材與美妝，並於10月29日至11月1日推出限量贈品、會員優惠及集點活動。

MEGA MART 10月29日–11月1日開幕好禮大放送，韓國美食、新鮮食材與美妝一次購足，從韓國到住家附近，邀民眾一起體驗全新的現代韓國超市。

擁有超過50年韓國零售經驗的MEGA MART，以新鮮、品質與實惠為核心，打造結合韓國美食與生活風格的現代韓國超市。La Habra店是在南加州 的首家門市。店內一次逛遍韓國新鮮蔬果、壽司海鮮、韓式烤肉食材、即食料理、韓國零食與韓系美妝保養品，無論日常採買或探索新口味，都能找到驚喜。

10月29日上午9:00開幕剪綵典禮。每日營業時間上午8:00–晚上9:00。地址1610 W Imperial Hwy, Suite 200, La Habra, CA 90631。

10/29（周四）前500名顧客送韓國利川米5磅。10/30（周五）前300名顧客送高爾夫球傘。10/31（周六）前300名顧客送保溫杯。11/01（周日）前500名顧客送環保袋。另滿$50消費，獲贈不織布購物袋一個。追蹤Instagram（@megamart_socal）或官方KakaoTalk頻道，可於活動攤位領取免費面膜一份。每人限領一份，數量有限，送完為止。

下載Mega Mart App，免費加入Club M，享受會員專屬優惠與獎勵。購物每滿$1可累積1 Mega Point；1,000 Mega Points可折抵$10。每次消費超過$50可集章；集滿10個Mega Coupon Stamps可兌換500 Mega Points。

線上查看最新傳單與門市資訊，可提前規劃開幕週購物清單，掌握最新優惠與活動資訊。職缺及應徵相關問題，寄電子郵件至：[email protected]。優惠與贈品依活動現場公告為準。會員點數及集章活動適用條件以官方規定為準。

開幕好禮大放送