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方見堯律師 10月31日 聖市財富傳承與規畫免費講座

洛杉磯訊
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AI摘要

文章摘要整理：

方見堯律師將於10月31日在聖蓋博舉辦免費講座，透過梅艷芳遺產糾紛談財富傳承、禁止爭產條款與信託保護人等規劃工具。

方見堯律師（見圖）於10月31日（週六），在聖蓋博市希爾頓酒店舉辦「免費法律講座」，國語講座在上午10時30分、粵語講座在下午2時30分舉行，有意參加可電626-289-8299報名，額滿即止。

方見堯律師事務所表示，從梅艷芳遺產糾紛看財富傳承，禁止爭產條款與信託保護人降低家族風險。財富傳承不只是分配資產，更涉及家族治理、受益人保障及長期風險管理。香港已故歌后梅艷芳的遺產糾紛歷經多年司法程序，反映即使生前已訂立遺囑、設立信託，仍未必能完全避免法律爭議。對擁有家族企業、跨境資產或需要照顧不同世代成員的家庭而言，如何透過完善規劃減少訴訟成本、維持資產穩定，已成為財富傳承的重要課題。

遺囑與信託並行，仍難杜絕爭議。梅艷芳於2003年離世前訂立遺囑，並透過信託安排管理部分遺產。根據公開報導，相關安排包括向摯友劉培基贈予物業、設立教育基金供姪甥使用，以及按月向母親覃美金（俗稱「梅媽」）支付生活費，信託剩餘資產則按原定安排處理。這種做法旨在避免一次過將大筆財產交予家人，而是透過持續分配兼顧生活保障與資產保全。然而相關安排仍引發家人提出法律挑戰，訴訟延續多年，亦帶來法律費用及管理成本。這宗個案說明，遺囑與信託可以協助落實設立人的意願，卻不能保證所有受益人都會接受安排。完整的傳承規劃，除須釐清財產分配方式，也應預先設計爭議處理程序、監督機制及應變方案。

禁止爭產條款　降低不必要訴訟誘因。禁止爭產條款（No-Contest Clause，又稱In Terrorem Clause）是遺產規劃中可評估的工具之一。此類條款通常規定，若受益人以指定方式挑戰遺囑或信託安排，可能失去原可獲得的部分或全部利益，藉此提高提出訴訟的成本，降低策略性爭產的誘因。但條款效力因司法管轄區、具體文字及案件情況而異，並非寫入遺囑便必然有效。在香港相關安排，須由熟悉當地法律的律師審慎評估，亦不能單憑條款，便排除法院的司法管轄權或剝奪依法提出的申請。因此規劃重點不應只是訂明「爭產即失去繼承權」，還須界定適用行為、合理法律挑戰的例外，以及相關利益失效後的承接安排。此類條款或可增加不必要訴訟的代價，但不能保證阻止爭議發生。

信託保護人，補足監督與協調機制。除禁止爭產條款外，信託保護人(Trust Protector)亦可成為家族財富管理的輔助工具。其角色與受託人不同，通常依信託文件獲授特定權力，例如更換受託人、審視重大決定，或在指定情況下同意調整部分管理安排。當受益人對生活費、醫療開支或資產管理決定有疑問時，信託保護人可在授權範圍內提供額外監督及溝通渠道，協助減少分歧直接演變為訴訟的可能性。若將此概念用於分析梅艷芳的個案，適當的保護人安排，或可為受益人與受託人之間的溝通提供另一途徑。

財富傳承專業人士一般建議，家庭應及早訂立遺囑及信託，並由合資格法律及財務專業人士按資產結構、家庭需要和居住地制定方案。對持有香港、美國、英國等地資產的人士而言，更須留意不同司法管轄區的遺囑形式、信託規則及稅務要求。

如有法律問題，可報名參加方律師的免費法律講座，地點在Hilton San Gabriel，地址是225 W. Valley Blvd., San Gabriel, CA 91776，另方見堯律師事務所地址在407 W. Valley Blvd., Unit 3, Alhambra, CA（與四街交界），網址是www.fonglawusa.com。

精華 FAQ

  • 講座訂於10月31日週六，在聖蓋博市希爾頓酒店舉行，國語場上午10時30分、粵語場下午2時30分，名額有限需先報名。

  • 因為梅艷芳雖已訂立遺囑並安排信託，仍因家人對分配方式不滿而長年訴訟，顯示傳承規劃不只分財產，還要預先設計爭議處理與監督機制。

  • 禁止爭產條款可提高受益人提告成本，減少策略性爭產；信託保護人則可依信託文件監督受託人、調整安排與溝通協調，幫助降低衝突升高為訴訟。

梅艷芳 香港 聖蓋博

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