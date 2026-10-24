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楊泰鵬主講 10月30日蒙市易經愛好者團圓大會

洛杉磯訊
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中華文化易經愛好者團圓大會將於2026年10月30日（星期五）上午11時至下午3時，在蒙特利公園市（Monterey Park）萬豪酒店555廳舉行。活動以易經文化交流為主題，邀請易經愛好者齊聚一堂，透過美食交流與專題分享，共同探討易經智慧，促進中華傳統文化的傳承與學習。

本次活動將安排自助餐，每人收費30美元，並提供易經學習心得交流的機會。討論範圍涵蓋河圖、洛書、先天八卦、後天八卦、六十四卦、京房易、八字及風水等內容。

活動主講人楊泰鵬為美國易經教育基金會創會會長，長年致力於易經研究、教學及中華文化推廣。主辦方表示，楊泰鵬老師將於現場分享最新的易經研究發現，帶領與會者從不同角度認識易經思想及其文化內涵。

楊泰鵬畢業於巴西聖保羅大學土木工程系，並取得美國加州大學環境工程碩士學位。早年曾參與亞馬遜森林橫貫公路開發工程，並從自然環境與萬物運行中體會相生相剋的道理，將相關觀察與思考融入易經研究。多年來，他在海內外講學，持續推廣易經知識與中華傳統文化。

楊泰鵬著有《易經心法》、《天之密碼》、《天算》及《風水秘笈》等作品，透過著作與講學分享易經研究心得。

蒙特利公園市

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