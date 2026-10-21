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AI影視電商平台 GLOBE 365探索中國品牌出海新模式

洛杉磯訊
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由鳳凰網北美與Xavvi聯合主辦、AJH Group協辦的GLOBE 365平台發布活動近日在洛杉磯舉行，吸引60餘名網紅創作者、中國品牌代表及商業合作夥伴參與。 GLOBE 365影視電商平台以AI內容創作結合電商營運，協助中國商品進入美國市場、推動品牌本土化發展。

Xavvi集團創始人兼首席執行官Peter Wu表示，品牌出海不僅需要內容傳播，也須兼顧產品定位、店舖營運、履約與客戶服務。創作者形象及聲音的使用，亦須符合授權範圍，相關內容應經本人審核確認。平台將運用AI製作以創作者為主角、品牌產品融入劇情的短劇，讓觀眾在追劇過程中了解商品，並透過購物入口實現「邊看邊買」，進一步結合粉絲需求與中國供應鏈，探索網紅自有品牌及粉絲專屬產品的發展機會。

平台介紹涵蓋AI導演、AI無限畫布、多語言內容製作，以及創作者授權、審核與發布流程，並規劃銜接TikTok Shop營運、庫存、物流及售後服務，推動內容曝光與實際銷售相結合。

Xavvi集團執行副總裁、GLOBE 365項目總負責人Maria Chen表示，活動希望透過現場選品與商務洽談，促進品牌和創作者精準對接，為後續短劇製作及產品合作建立基礎。

活動現場設有產品展示、體驗選品、一對一洽談及內容拍攝，產品涵蓋服飾、彩妝香氛、小家電、護膚品、珠寶配飾及寵物用品等12類。據主辦方提供的名單，參與創作者包括Stephen Jones、Zahid Angeles、Leon Zellers及Carlos Chavez等，部分創作者擁有數百萬至千萬級粉絲。

後續將持續推進品牌與創作者配對，探索AI短劇、粉絲專屬產品及自有品牌合作。相關粉絲數據由主辦方提供，現場交流不代表已達成正式合作或銷售成果。未來實際合作進展、銷售表現及消費者反饋，將成為評估此模式商業價值的重要依據。

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